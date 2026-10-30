Cumple 17 años el Centro de Autismo del DIF Zapopan; realizan jornada de formación

Con 17 años de servicio a personas autistas y sus familias, el Centro de Autismo del Sistema DIF Zapopan conmemoró su aniversario con la jornada de formación y divulgación “Mil colores de ser”, un encuentro que busca acercar conocimientos actualizados y perspectivas integrales para mejorar la calidad de vida de quienes viven dentro del espectro autista.

Las actividades se realizan este viernes en las instalaciones del Centro de Autismo Sur, ubicado en la colonia Miramar, donde se desarrolla un programa de conferencias dirigido principalmente a terapeutas y personal especializado, con el propósito de brindarles nuevas herramientas para el acompañamiento y la atención de personas autistas.

Karla Guillermina Segura, directora general del Sistema DIF Zapopan, destacó que el municipio cuenta con dos centros especializados en autismo, desde los cuales se brinda atención y orientación a las familias para fortalecer sus herramientas y favorecer el desarrollo de las personas autistas.

“Nos toca facilitar los recursos, para sensibilizar a la sociedad, sobre lo que es este espectro autista, son 17 años en los cuales hemos trabajado, para ayudar a todas y todos”, expresó.

Por su parte, Guillermo Loza Garcilita, director de Servicios del Sistema DIF Zapopan, reconoció el trabajo del personal que integra ambos centros y destacó su labor en la atención de esta población.

“La labor de todas las personas que trabajan en los centros de autismo es digna de reconocerse, es un orgullo pertenecer a Zapopan que siempre es punta de lanza en ayudar a todas y todos”, señaló.

Michelle Greicha Frangie, presidenta del Sistema DIF Zapopan, explicó que las jornadas contemplan conferencias para actualizar los conocimientos de terapeutas y profesionales que trabajan con personas dentro del espectro autista.

“Celebro estas jornadas, queremos que la gente esté actualizada, la única manera de seguir sacando a Zapopan adelante es actualizándonos, nunca es tarde para seguir aprendiendo”, afirmó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 100 personas en el mundo es autista, por lo que la atención y el acompañamiento representan necesidades importantes en materia de salud y desarrollo.

El autismo es una condición del neurodesarrollo que puede involucrar diferencias en la comunicación y el lenguaje, la interacción y las relaciones sociales, la simbolización y la integración sensorial. Estas características pueden generar necesidades específicas de atención terapéutica y acompañamiento, tanto para las personas autistas como para sus familias, a lo largo de las distintas etapas de la vida.

En este contexto, la jornada también busca promover una mayor comprensión social del espectro autista y la importancia de construir espacios públicos e interacciones accesibles, que eviten la exclusión y favorezcan la participación autónoma de las personas autistas en el ejercicio de sus derechos.