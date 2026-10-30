Rehabilitan Unidad Deportiva Ignacio Jacobo con inversión de 11 millones de pesos

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva Ignacio Jacobo, ubicada en la colonia 18 de Marzo, en la Comunidad La Industrial, donde se realizó una inversión de 11 millones de pesos para recuperar las instalaciones y mejorar las condiciones en las que niñas, niños, jóvenes y adultos realizan actividades deportivas y recreativas.

Entrega de obras de la Unidad Deportiva No. 35 Ignacio Jacobo (Cortesía)

La intervención respondió a una petición de las y los vecinos durante un Martes Comunitario, cuando solicitaron recuperar este espacio debido a las condiciones de deterioro y abandono en las que se encontraba.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de la cancha de futbol, la sustitución de la malla ciclónica, la atención al muro perimetral, el mantenimiento de la pista de trote, el reforzamiento de la iluminación y la renovación de las canchas de usos múltiples.

Durante la entrega, Delgadillo recordó que, en su primera visita, encontró un espacio deteriorado y con basura, por lo que destacó la importancia de atender la solicitud de los habitantes y recuperar un punto de encuentro para las familias.

“Transformamos este espacio para ustedes, para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos, para los adultos mayores que vienen también a correr, a caminar, a ejercitarse”, expresó.

La alcaldesa señaló que la recuperación de las unidades deportivas también busca ofrecer alternativas de convivencia y desarrollo para niñas, niños y jóvenes, mediante actividades que los acerquen al deporte.

Entrega de obras de la Unidad Deportiva No. 35 Ignacio Jacobo (Cortesía)

“Queremos a los niños, a los jóvenes, haciendo deporte, jugando con un balón en una cancha deportiva, transformando sus vidas”, afirmó.

La rehabilitación de la Ignacio Jacobo forma parte del plan de infraestructura para la Comunidad La Industrial, donde se proyecta una inversión acumulada superior a 400 millones de pesos en distintos proyectos de obra pública.

Entre las intervenciones contempladas se encuentra la repavimentación de 109 calles, así como la colocación de concreto hidráulico y la sustitución de redes hidrosanitarias en la avenida María Bancalari.

“Vamos por un total de 109 calles”, señaló Delgadillo.

Como parte de las obras que ya se encuentran en beneficio de la población, el municipio reportó la rehabilitación de las unidades deportivas número 75, en la colonia 18 de Marzo; 48 Manuel Uriarte Tovar; 47 Araceli Souza; 26 Campos Rojos, y 20 Manuel M. Diéguez.

También se realizaron trabajos en las canchas de Balcones del 4 y La Colmena, el parque Los Columpios, los entornos de la Secundaria 148, el Centro Comunitario número 26 y el Centro de Atención Múltiple Polanco.

A estas acciones se suman la repavimentación de la avenida Lázaro Cárdenas, la rehabilitación de las calles Ramón Alcorta y Adolfo Cisneros, el mejoramiento de las instalaciones de Bomberos, la atención a puentes peatonales sobre Lázaro Cárdenas y trabajos en vasos reguladores.