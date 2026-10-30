Condenan a 2 feminicidas: les dan 55 y 40 años de prisión

Reclusorio de Puente Grande

Sentencias condenatorias por 55 y 40 años de prisión fueron dictadas en contra de dos hombres que están presos en el Reclusorio de Puente Grande, a quienes se declaró culpables de dos casos de feminicidio cometidos en hechos distintos en Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

La primera de las condenas fue en contra de Antonio Arellano Guízar, a quien se le impuso una pena de 55 años de prisión. Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 6 de julio de 2023, cuando atacó a María Eugenia Gruner en un domicilio hasta privarla de la vida y posteriormente trasladó el cuerpo a una brecha en la delegación de San Sebastián El Grande, en Tlajomulco de Zúñiga, donde fue localizado al día siguiente.

Las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio por parte de la Fiscalía del Estado acreditaron la relación de noviazgo entre la víctima y el agresor, así como antecedentes de violencia y conductas misóginas por parte del acusado.

Según registros periodísticos, Antonio Arellano ya había atacado en julio de 2010 a otra mujer a quien lanzó de un tercer piso en Guadalajara y la dejó lesionada.

La sentencia por los hechos del 2023 fue impuesta por el Tribunal de Enjuiciamiento conformado por los jueces de control Susana Azzaid Betancourt Flores, Gildardo Joel Landeros Parra y Felipe de Jesús Rivera Gallegos.

MATÓ A SU EX EN SAN MARTÍN DE LAS FLORES

En un segundo caso, un sujeto identificado sólo como Luis Omar “N” recibió una condena de 40 años de cárcel, además del pago de más de 615 mil pesos por concepto de multa y reparación del daño, tras determinarse su responsabilidad en el feminicidio de su expareja Ianeli Ortega García.

El crimen, según la Fiscalía, se registró el 3 de abril de 2021 en un camino despoblado de la Delegación San Martín de las Flores, en San Pedro Tlaquepaque, a donde trasladó a la víctima mediante engaños en un vehículo para agredirla con un arma punzocortante y causarle la muerte.

Esta segunda sentencia fue dictada por los jueces de control Miguel Ángel Galván Esparza, Felipe de Jesús Rivera Gallegos y Horacio Vega Pámanes.

“Derivado de las investigaciones de campo, peritajes científicos y el seguimiento durante las etapas del juicio oral, el Ministerio Público acreditó la culpabilidad de ambos sujetos, obteniendo las penas correspondientes emitidas por los órganos jurisdiccionales”, señaló la Fiscalía.