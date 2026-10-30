Rastrean pista de robabancos incendiaria; asaltó y detonó bomba molotov en sucursal de Atemajac

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Una mujer de aproximadamente 35 años es buscada por agentes de la Fiscalía de Jalisco, luego de que asaltó una sucursal bancaria de Plaza Atemajac, en donde además de llevarse una faja de billetes, detonó una bomba molotov.

El atraco tuvo lugar en uno de los bancos del centro comercial situado en la confluencia de las avenidas Federalismo y Patria, en donde la mujer se presentó y supuestamente le entregó a uno de los hombres que fungen como cajeros un recado con amenazas para exigirle dinero.

El empleado le dio a la mujer una fajilla de billetes, con los cuales la asaltante se dio a la fuga pero antes detonó al interior del banco una bomba molotov, lo cual causó alarma entre clientes y funcionarios bancarios, que a final de cuentas no quedaron con heridas de gravedad.

Los daños que ocasionó la detonación fueron en un cajero automático; el monto de lo robado no ha sido señalado.