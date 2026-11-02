Claudia García presentó su informe como legisladora y resaltó su labor en temas del agua

Claudia García, representante federal del distrito 7, presentó su informe en Tonalá.

Al presentar su informe anual de actividades, la diputada federal de Morena por el distrito 7 de Tonalá, Claudia García Hernández, resaltó su participación en los trabajos para la restauración de la cuenca Lerma-Santiago que realiza el gobierno federal.

Claudia García forma parte de la Comisión de Recursos Hidrúalicos y por ello informó también de las gestiones efectuadas ante dependencias como el SIAPA, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) e IMSS, para atender problemas planteados por los ciudadanos.

Claudia García señaló que durante su gestión se realizaron más de 20 reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, para dar seguimiento a temas relacionados con agua potable, drenaje, socavones, transporte público y atención social.

La diputada federal Claudia García dijo en su informe de actividades que participó en la aprobación de más de 100 reformas legales relacionadas con el Poder Judicial, la Guardia Nacional, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la igualdad sustantiva de las mujeres, los programas sociales y la vivienda para las personas trabajadoras.

Además de participar en la Comisión de Recursos Hidráulicos, la legisladora integra las comisiones de Cultura e Igualdad en la Cámara de Diputados.

Durante este año reciente, la representante popular promovió reuniones vecinales en diversas colonias de Tonalá, además de gestionar apoyos como la entrega subsidiada de tinacos y calentadores de agua mediante convenios de colaboración social.

“Mi compromiso ha sido trabajar dentro y fuera del Congreso: impulsando reformas, gestionando soluciones y manteniendo la cercanía con las familias de Tonalá”, expresó.