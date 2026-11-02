Panteón de Mezquitán llegó al Día de Muertos sin la rehabilitación solicitada por Chema Martínez

Chema Martínez

El regidor de Morena, Chema Martínez, informó que el Panteón de Mezquitán recibió a las familias de Guadalajara para la conmemoración del Día de Muertos con áreas en condiciones de deterioro, pese a que desde mayo se había presentado una iniciativa para impulsar su rehabilitación integral.

Martínez señaló que entre las afectaciones documentadas en el cementerio se encontraban maleza que invadía las sepulturas, senderos descuidados, lápidas agrietadas y tumbas dañadas. Igualmente, se reportaron criptas sin tapas, lo que significada un riesgo para quienes acudían a visitar a sus seres queridos.

La situación fue expuesta en una publicación de un diario local, que recopiló testimonios de visitantes acerca de las condiciones del lugar. Pese a que iniciaron labores de limpieza previo a la celebración, algunas zonas aún se apreciaban descuidas y los trabajos de mantenimiento se realizaban a contrarreloj por la llegada de miles de personas.

El 14 de mayo, el regidor morenista anunció en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara una iniciativa para impulsar el remozamiento del panteón, con acciones de paisajismo y jardinería, rehabilitación de paseos y andadores, mantenimiento de losas y renovación de su imagen interna.

La propuesta tenía intenciones de mejorar las condiciones de este espacio municipal, considerado como un sitio de memoria e historia para las familias tapatías.

Empero, el dictamen analizado por las comisiones edilicias planteó la elaboración de un estudio técnico y presupuestal para conocer las obras prioritarias, calcular sus costos y determinar la posibilidad de invertir recursos a su ejecución.

A casi 6 meses de presentada la iniciativa, aún no se había definido un calendario ni los medios para concretar las labores de rehabilitación, por lo que las necesidades de mantenimiento seguían pendientes dentro de la celebración del 1 y 2 de noviembre.