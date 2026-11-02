Presentan estrategias para fortalecer a policías municipales en 2027

Reunión con autoridades estatales y municipales para fortalecer a las corporaciones de seguridad pública

En busca de fortalecer a las corporaciones policiacas y contar con municipios más seguros, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), del Gobierno de Jalisco, realizó la Tercera Reunión con los municipios de Jalisco, para dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad y presentar las estrategias durante 2027.

En el encuentro estuvieron presidentas y presidentes municipales, así como autoridades estatales con el fin de fortalecer la colaboración institucional, atender las necesidades de los municipios y brindar herramientas que contribuyan a mejorar las capacidades de sus corporaciones policiales.

Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad, participó en el encuentro que apunta a consolidar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y avanzar en el fortalecimiento de la seguridad pública en Jalisco.

También estuvo Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad, quien presentó la Plataforma de Justicia Cívica y Buen Gobierno, una herramienta para impulsar el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el ámbito municipal.

Por su parte, Lorena López Guízar, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con los ayuntamientos, y dijo que la seguridad requiere del compromiso, la participación y el trabajo conjunto de todas las instituciones.

Reiteró la disposición del SECESP para seguir acompañando a los municipios en sus procesos de fortalecimiento institucional, mediante herramientas, estrategias y mecanismos de coordinación que permitan responder a las necesidades de cada localidad.

“Quiero expresar un agradecimiento especial a Miguel Ángel Peña Quintero, director administrativo del Zoológico Guadalajara, por su disposición, colaboración y valioso apoyo para la realización de este encuentro, así como por acompañarnos hoy en este presídium, demostrando su compromiso y voluntad de sumar esfuerzos a iniciativas como ésta”, expresó la secretaria ejecutiva.

“RECONOCIENDO A QUIENES NOS CUIDAN”

Lorena López presentó la jornada “Reconociendo a Quienes nos Cuidan”, así como la Estrategia de Profesionalización de la Policía Municipal del Estado de Jalisco 2027 y el Proyecto de Inversión 2027, iniciativas que forman parte de la planeación para continuar impulsando el desarrollo y fortalecimiento de las corporaciones municipales.

También participó Juan Carlos Contreras Vargas, director del C5 Escudo Jalisco, quien destacó la importancia de los sistemas de videovigilancia como herramientas fundamentales para fortalecer la prevención, el monitoreo y la atención oportuna de incidentes en el estado.

Pedro Tomás Fernández Ordaz, director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, presentó el Plan Anual de Evaluaciones de Control de Confianza, mientras que Fermín Roberto Morales Gallardo, profesional de la Dirección Jurídica del SECESP, expuso los Lineamientos del Servicio Profesional de Carrera y del Régimen Disciplinario, elementos fundamentales para la consolidación de instituciones policiales profesionales.

En el ámbito administrativo y financiero, María Antonieta Mariscal Ureña, directora de Evaluación y Seguimiento, abordó el cierre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), correspondiente al ejercicio 2026, como parte de los procesos de seguimiento y administración de los recursos destinados a los municipios.

La reunión incluyó un espacio de preguntas y respuestas, con el propósito de favorecer el diálogo directo entre las autoridades estatales y municipales sobre los temas presentados.

El Gobierno de Jalisco indicó que con estas acciones reafirma su compromiso de mantener una coordinación permanente con los municipios, impulsando la profesionalización policial, el fortalecimiento institucional y una planeación estratégica que permita avanzar hacia un estado más seguro.