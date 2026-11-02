Destina SADER Jalisco más de 21 millones de pesos a productores ganaderos de Los Altos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) destinó 21 millones 195 mil 278 pesos en apoyos para productores ganaderos de las regiones Altos Norte y Altos Sur, mediante programas de fortalecimiento de hatos lecheros y pecuarios, así como de mejoramiento genético del ganado.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural . Entrega SADER Jalisco apoyos a ganaderos de las regiones Altos Norte y Altos Sur (marcovargas)

Durante un acto realizado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán de Morelos, se formalizaron 158 convenios del programa de hatos lecheros y pecuario, con una inversión de 18 millones 834 mil 678 pesos.

Además, 125 productores se incorporaron al programa de semen cárnico para lecheros, que contempla recursos por dos millones 360 mil 600 pesos y busca impulsar el mejoramiento genético de los animales destinados a la producción.

Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que estas acciones tienen como objetivo contribuir al desarrollo de las unidades de producción y fortalecer la actividad ganadera en ambas regiones.

“Fueron 21 millones de pesos. Espero que al final del mandato del Gobernador Pablo Lemus se note una diferencia y se note el apoyo del Estado con programas eficientes y muy productivos”, expresó.

Por su parte, Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), destacó que los programas representan una oportunidad para que los productores mejoren sus unidades de producción, fortalezcan sus hatos y cuenten con mejores condiciones para desarrollar su actividad.

En tanto, Gustavo Mendoza García, presidente de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán, reconoció el respaldo del Gobierno estatal al sector, particularmente en un año que calificó como complicado para el campo.

“Tenemos que reconocer que, aunque ha sido un año muy complicado para el campo, el Gobierno del Estado siempre nos ha dado la mano, no nada más en obras como estas o las naves. Es importante no dejar de apoyar al campo, de fomentar el tema lechero, el cárnico, de fomentar el consumo de productos locales”, manifestó.

Jalisco destaca por su aportación a la producción pecuaria nacional, particularmente en el sector lechero, además de la relevancia de sus cadenas de producción, transformación y comercialización.

En este sentido, Mendoza García señaló que fortalecer los hatos y mejorar la genética del ganado permite mantener la productividad del campo jalisciense y consolidar la participación de la entidad en el abasto de alimentos del país.

A través de estos apoyos, la SADER Jalisco busca fortalecer las unidades de producción pecuaria y contribuir a la competitividad de una actividad que tiene un papel relevante en la economía del estado y en el suministro de alimentos.