Guadalajara aplicará descuentos de hasta 75% en multas y recargos durante noviembre

La Tesorería de Guadalajara aplicará descuentos de hasta 75 por ciento en multas y recargos del 3 al 30 de noviembre, como parte de una campaña de fin de año para apoyar la economía de las familias tapatías y facilitar que se pongan al corriente en sus contribuciones municipales.

El beneficio contempla una reducción de 75 por ciento en multas y recargos del impuesto Predial, así como en otras contribuciones, entre ellas transmisiones patrimoniales y refrendo de licencias de giro y anuncios.

También se aplicarán descuentos en derechos de mercados municipales y cementerios, además de multas por infracciones a los reglamentos municipales.

De acuerdo con la Tesorería, para acceder a la mayoría de estos beneficios no será necesario realizar trámites adicionales, solicitar autorizaciones ni recurrir a intermediarios, ya que el descuento se reflejará automáticamente al momento de efectuar el pago en cualquiera de las recaudadoras municipales.

La única excepción corresponde a las transmisiones patrimoniales, caso en el que las personas interesadas deberán acudir y solicitar la aplicación del descuento, que se hará efectivo al momento del trámite.

Asimismo, el Gobierno municipal precisó que el descuento en adeudos del impuesto Predial también estará disponible para pagos en línea, mientras que el resto de los beneficios deberá gestionarse mediante los mecanismos correspondientes.

La campaña estará vigente durante 28 días, del 3 al 30 de noviembre.

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