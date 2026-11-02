Comparecerán ante el Congreso, el Gabinete de Seguridad y los titulares de Bomberos

El fiscal Salvador González de los Santos, el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, en una de las ruedas de prensa semanales.

Esta semana, el Congreso del Estado realizará diversas comparecencias de funcionarios del gabinete estatal para revisar los temas de los actos de represión de la manifestación del 11 de octubre, frente a Casa Jalisco y la contaminación de lixiviados del basurero de Picachos y del basurero de la empresa Hasar’s, que afecta al río Milpillas y la cascada de Huaxtla, en Zapopan.

La primera comparecencia se realizará este martes a las 10 de la mañana, con la visita del titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iker Frangie, quien se reunirá con los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, que preside la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales.

Los legisladores de oposición Tonantzin Cárdenas, Alejandro Puerto y Miguel de la Rosa, han hecho críticas a la pasividad de la Proepa, para frenar la contaminación de los dos basureros, que provocaron la contaminación del río Milpillas, según se constató en diversas visitas hechas por los propios legisladores y por reporteros.

El próximo jueves 5 de noviembre están citados los integrantes del Gabinete Estatal de Seguridad, para que expliquen sus actuaciones en los hechos de abusos policiacos registrados en la manifestación del domingo 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, donde más de 10 mil personas exigieron agua limpia.

Están convocados el nuevo secretario de Gobierno, Carlos Arias Madrid, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, así como el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

Este grupo de funcionarios comparecerá ante los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, que preside la diputada de MC, Adriana Medina.

También ese mismo día, jueves 5 de noviembre, están citados el director de Protección Civil del Estado, Sergio Ramírez López y el director de Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, quienes tendrán que explicar porque su usó a los bomberos de Zapopan y a los del estado, para lanzar chorros de agua a los manifestantes, algo que no había sucedido en Jalisco.