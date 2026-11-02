Con firmas ciudadanas, promueven una Contraloría Social que supervise inversión en obras hídricas

Samir de la Torre es docente del CUTonalá, en temas de agua y energía.

Para resolver la crisis del agua, el gobierno federal y el gobierno de Jalisco pretenden invertir 25 mil millones de pesos en la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara y en la modernización de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, en los siguientes dos años.

Ante la magnitud del gasto, Samir de la Torre, académico del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), quien tiene una maestría en Agua y Energía y cursa un doctorado sobre el mismo tema, promueve una iniciativa ciudadana para crear una Contraloría Social de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La idea necesita reunir 4 mil 513 firmas desde la plataforma digital “Fírmale” del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPc).

“Estamos interviendo a través de una Contraloría Social para que no nos vuelva a suceder esto. La verdad es que nos dimos cuenta que todos los recursos que se invirtieron el sexenio pasado, parece que no sucedió nada. Entonces, estamos convocando a ciudadanos, a que le firmen, 4 mil 513 firmas ante el Instituto Electoral de Jalisco y puedan entrar a auditar”, explicó.

Una vez que se reunan las firmas que exige la Ley de Participación Ciudadana, la iniciativa debe revisarse y el Congreso tendría que retomarla para crear esa Contraloría Social de la CEA y del SIAPA.

Cualquier persona que cuente con su credencial para votar con fotografía, puede ingresar al sitio web del IEPC y en la plataforma “Fírmale” apoyar la propuesta que presentó el académico Samir de la Torre.

“Nosotros organizamos esta Contraloría, bajo algunos organismos. Tenemos una empresa tratadora de aguas (Químicos en Tratamiento de Aguas SA de Cv), tenemos asociaciones civiles que están interviniendo (Contrapeso Ciudadano), tenemos abogados especialistas en el tema. A la sociedad la estamos invitando a que se organicen a través de la firma, pero también a que se sumen todos los expertos de agua para estar detrás. ¿Qué necesitamos? Necesitamos personas expertas en auditorías que estén dentro del esquema para que le puedan decir a los ciudadanos en que se están invirtiendo los recursos que está destinando la presidenta de la república y los recursos que está destinando el gobernador en la planta potabilizadora 1 de Miravalle”, precisó.

La iniciativa comenzó a recibir firmas desde el 21 de octubre y estará abierta para que se reúnan las rúbricas y seguir adelante con los pasos que establece la ley.