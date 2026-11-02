Exhiben a deudores alimentarios con “tendedero de muertos de hambre” en la plaza de Armas

Violeta, una de las madres, se caracterizó como "La Catrina Demandante".

En el kiosco de la plaza de Armas, madres de familia que exigen a sus ex parejas que cumplan con el pago de la pensión alimenticia para sus hijos, instalaron un “Tendedero de Muertos de Hambre”, para exhibir a padres que, pese a tener un fallo jurídico que los obliga al pago del sostenimiento de sus hijos menores de edad, no lo hacen.

El Colectivo Materno Feminista por las Adolescencias y la Niñez de Jalisco organizó esta actividad en el contexto del Día de Muertos, desde las 10 de la mañana y hasta el final del día, para exigir al Poder Judicial, a que agilicen los casos y los padres cumplan con sus obligaciones económicas hacia sus hijos, explicó Violeta quien se caracterizó como la “Catrina Demandante”.

“Estamos aquí en plaza de Armas para manifestarnos con una propuesta pacífica. Es un tendedero de deudores alimentarios que, en esta ocasión, por la temporada del Día de Muertos, lo nombramos ‘Tendedero de Muertos de Hambre’, porque estamos exponiendo a padres que no pagan la pensión alimentaria”, precisó Violeta.

El problema es grave, porque tan solo en Jalisco hay 90 mil padres que son deudores alimentarios y quedan impunes, porque pese a estar obligados a cumplir con el pago de las pensiones, simplemente lo omiten y no les pasa nada, dijo Violeta, la madre de familia entrevistada.

“La verdad estamos demandando al Congreso del Estado que autoricen ya la ‘ley Sabina’ porque en Jalisco son 90 mil deudores alimentarios. Aunque todos cuentan ya con demanda de pensión de alimentos, la verdad es que los procesos son muy tardados, muy lentos y nos dan solución. Inclusive a los deudores alimentarios se les sigue dando oportunidad para que metan amparos, para que alarguen los procesos, inclusive, en mi caso, el progenitor de mi hijo ha estado declarando con falsedad y se le permite que siga metiendo y metiendo escritos que la verdad ya está incurriendo en un delito y no tiene ninguna consecuencia penal”, explicó.

El colectivo de madres feministas pidió a los diputados locales de todos los partidos políticos, que aprueben reformas para que el periodo se reduzca de 90 a 45 días, a fin de que los padres que no pagan las pensiones de alimentos de sus hijos, se les pueda considerar como “deudores alimentarios”.

El dictamen ya está listo para votarse, pero algunas fuerzas políticas lo han “congelado” en el Congreso de Jalisco.