Policía de Tlaquepaque detiene a 2 sujetos tras enfrentamiento

Mototaxi asegurado

Policías municipales de San Pedro Tlaquepaque, detuvieron a dos hombres luego de que presuntamente éstos los agredieran con arma de fuego.

Los sujetos bajo arresto están identificados como Luis Orlando “N”, de 28 años, y Jesús Alberto “N”, de 36 años, a quienes les aseguraron un mototaxi y una pistola.

La Comisaría de Tlaquepaque informó que “horas antes” de la captura se había reportado una riña en la que cuatro personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, por lo que se implementó un operativo de vigilancia y búsqueda para tratar de localizar a los presuntos causantes.

Cuando los oficiales realizaban recorridos, sobre la calle Galeana al cruce con Insurgentes, en la Colonia San Martín de las Flores, observaron a dos hombres que circulaban a bordo de un mototaxi marca TVS King Deluxe, color blanco.

Cuando los agentes se les acercaron, los individuos comenzaron a agredir verbalmente a los elementos y luego realizaron detonaciones de arma de fuego en su contra, por lo que los oficiales repelieron la agresión.

Así, uno de los presuntos agresores resultó lesionado de bala en el lado derecho del pecho, y luego del arribo de los Servicios Médicos Municipales, fue trasladado para recibir atención, bajo custodia de personal del Agrupamiento Táctico Fénix. Horas más tarde, fue reportado fuera de peligro.

A los señalados se les aseguró una pistola tipo escuadra, además del mototaxi.

Pistola asegurada a detenidos en Tlaquepaque

Ambos detenidos, junto con el arma de fuego y el mototaxi asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, quien debe continuar con las investigaciones para establecer su posible relación con la riña reportada horas antes, en la que cuatro personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego.