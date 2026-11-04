El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, defendió el modelo educativo estatal y aseguró que la entidad cuenta con el mejor sistema de educación del país, al destacar que su administración mantiene el control de la enseñanza sin entregar el sistema a la Federación.

Lemus defiende modelo educativo de Jalisco y afirma que es el mejor del país (Toma de pantalla)

A través de una publicación en sus redes sociales, como parte de los contenidos relacionados con su segundo informe de gobierno, el mandatario sostuvo que la decisión de conservar un modelo propio permitió orientar la educación hacia la ciencia, el arte y la tecnología, con programas que, afirmó, responden a las necesidades de las niñas y los niños de Jalisco.

“Lo bueno de no haber entregado el sistema educativo a la Federación es que tenemos uno propio y no dependemos de nadie para decidir cómo educamos a nuestras niñas y niños”, expresó.

Entre las características que destacó se encuentra la incorporación de clases de música, una oferta que calificó como única en el país, así como la enseñanza de matemáticas, inglés y robótica. También señaló que las escuelas cuentan con canchas deportivas, aulas digitales y espacios recreativos.

Lemus agregó que el modelo estatal contempla beneficios para los estudiantes, como transporte público gratuito y seguro médico, prestaciones que presentó como parte de una estrategia para ampliar las condiciones de acceso y permanencia en las aulas.

El gobernador afirmó que mantener la autonomía del sistema educativo permitió desarrollar una propuesta adaptada a las características de Jalisco y reiteró que la entidad tomó la decisión correcta al conservar la responsabilidad sobre su modelo de enseñanza.

“Tenemos un sistema educativo adaptado a Jalisco, a lo que somos y a lo que necesita nuestra gente. Hicimos lo correcto, tomamos las riendas de la educación y hoy nuestro modelo es el mejor del país”, concluyó.

Las afirmaciones del mandatario forman parte de su balance sobre las políticas educativas de su administración.