Construirá Tlajomulco acceso vial al hospital psiquiátrico de El Zapote

El Gobierno de Tlajomulco se comprometió a construir una conexión vial entre una avenida cercana y la avenida del Canal de El Zapote, para mejorar el acceso al Centro de Atención Integral en Salud Mental (CAISAME), ubicado en El Zapote del Valle.

El anuncio fue realizado por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, durante la entrega de nuevos módulos de hospitalización del centro, cuya modernización está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno de Jalisco.

“Nos vamos a comprometer nosotros porque esta avenida… queda pendiente otra para poder conectar hacia la avenida del canal. Entonces, ustedes están rehabilitando esta; nosotros le vamos a entrar como municipio para conectar esta avenida con la del canal de El Zapote, para poder tener ya una vialidad integral aquí y que nos podamos mover mejor”, señaló el alcalde.

Los nuevos espacios hospitalarios cuentan con cuatro dormitorios que permitirán incorporar 54 camas, lo que representa un incremento de 25 por ciento en la disponibilidad para pacientes en fase aguda y una mayor equidad en la oferta de servicios hospitalarios para mujeres. Se prevé que comiencen a operar en aproximadamente un mes.

La intervención representa una modernización integral del inmueble después de 70 años y busca fortalecer la atención especializada, así como la capacidad para iniciar tratamientos psicofarmacológicos, psicoterapéuticos y actividades de rehabilitación, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pacientes.

Además de la obra vial, Quirino ofreció incorporar apoyos municipales para atender algunas necesidades de los usuarios del centro, entre ellos servicios de comedores comunitarios del DIF, sillas de ruedas y aparatos auditivos.

El CAISAME de El Zapote atiende a pacientes provenientes de distintos municipios de Jalisco, por lo que las mejoras en su infraestructura y conectividad buscan beneficiar tanto a quienes reciben atención como a sus familias.

Durante el acto, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció la coordinación con el Ayuntamiento de Tlajomulco para desarrollar proyectos de infraestructura y espacios públicos.

“Gracias al presidente municipal porque diario con Quirino es igual, diario jala muy bien, nosotros hacemos algo, Tlajomulco pone otra parte, así le hacemos en vialidades, le hacemos en espacios públicos en muchos lugares. De verdad gracias al presidente municipal, y no podemos parar aquí”, concluyó.