Instalan 20 cámaras de vigilancia en el entorno de la Antigua Central Camionera

La vigilancia en el entorno de la Antigua Central Camionera de Guadalajara será reforzada con la instalación de 20 nuevas cámaras de videovigilancia y botones de pánico, que estarán conectados al C5 Escudo Jalisco para facilitar el monitoreo en tiempo real y agilizar la respuesta de las corporaciones policiales ante posibles hechos delictivos.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) y el C5 Escudo Jalisco coordinaron la incorporación de estos equipos, que se suman a las cinco cámaras que ya operaban en el perímetro y los accesos de la terminal, con lo que el sistema contará con 25 dispositivos de vigilancia en el exterior de las instalaciones.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y el director general del C5 Escudo Jalisco, Juan Carlos Contreras Vargas, supervisaron los equipos y destacaron la importancia de incrementar la seguridad en este punto de la ciudad, considerado estratégico por su afluencia de pasajeros y actividad comercial.

De acuerdo con la información proporcionada por las dependencias, hasta 4 mil pasajeros salen diariamente de la Antigua Central Camionera a través de las distintas rutas foráneas. A esta movilidad se suma el tránsito de usuarios del transporte público local y de personas que acuden a los establecimientos comerciales de la zona.

Como parte de una segunda etapa, las autoridades prevén conectar al sistema de vigilancia las cámaras que ya existen al interior de la terminal, con el propósito de ampliar la cobertura del monitoreo.

Además, los equipos podrían enlazarse próximamente con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), lo que permitiría facilitar las labores de esta dependencia mediante el acceso a las herramientas de videovigilancia.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la vigilancia en las centrales camioneras y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de pasajeros, usuarios del transporte público y comerciantes.