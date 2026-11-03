Abre Tlajomulco consulta para definir dónde podrá crecer y urbanizarse el municipio

Definir qué zonas de Tlajomulco podrán urbanizarse, cuáles podrán renovarse y qué áreas deberán conservarse es parte de la consulta pública que el Gobierno municipal abrió este 3 de noviembre para actualizar sus instrumentos de planeación urbana.

El proceso estará vigente hasta el 18 de diciembre de 2026 e incluye el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU), documentos que establecen las reglas generales de crecimiento y los usos específicos del suelo en el municipio.

René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio y Obras Públicas, explicó que esta etapa busca incorporar las observaciones de habitantes sobre sus comunidades, localidades y fraccionamientos, antes de consolidar los instrumentos de planeación.

“Es ahí donde se definen puntualmente los usos de suelo, determinando dónde se puede urbanizar el municipio y qué zonas ya urbanizadas son susceptibles de renovación. Por eso tiene tanta importancia para los ciudadanos, porque aquí se define algo muy próximo a su vida cotidiana: lo que tendrán en sus comunidades, localidades y fraccionamientos”, señaló.

La propuesta de ordenamiento plantea que 72.5% del territorio municipal permanezca como área no urbanizable, con la protección de espacios naturales como el Bosque de La Primavera, Cerro Viejo-Chupinaya y la Laguna de Cajititlán. Otro 14% corresponde a zonas urbanizadas y 13.5% se contempla como área urbanizable.

La actualización ocurre en un municipio que, de acuerdo con los datos presentados por el coordinador, multiplicó siete veces su población en 25 años: pasó de 123 mil habitantes en 2000 a casi 900 mil en 2025.

También cambió su perfil económico. Mientras que en el año 2000 el 90% de la inversión se destinaba al desarrollo inmobiliario, para 2026 se reportan 37 mil millones de pesos consolidados en inversiones enfocadas en industria y servicios.

Caro Gómez indicó que la intención es orientar ese crecimiento hacia un modelo que acerque vivienda, empleo, servicios e infraestructura, para reducir la necesidad de que los habitantes se trasladen a otros municipios para trabajar o estudiar.

“Lo que nos pidió el presidente municipal, Gerardo Quirino, es que Tlajomulco siga creciendo, pero que lo haga de manera ordenada y sustentable. El objetivo es consolidar una ciudad donde los ciudadanos que decidan vivir en Tlajomulco tengan todo lo que necesiten cerca, de una manera conectada y eficiente”, explicó.

El modelo propuesto, denominado “Ciudad del Futuro”, contempla tres ejes: desarrollo, infraestructura y servicios. Entre sus planteamientos están: impulsar vivienda accesible y conectada, generar empleos en los sectores industrial, logístico y de servicios, preservar ecosistemas y continuar proyectos como el Plan Integral del Agua, el Plan Maestro de Vialidades y los programas de alumbrado y gestión de residuos.

El Gobierno municipal señaló que las consultas permitirán a los habitantes revisar las previsiones de uso de suelo y plantear si estas responden a las necesidades de servicios, movilidad e infraestructura de sus localidades.