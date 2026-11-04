Restauran por primera vez los emblemáticos perros de la Casa de los Perros en Guadalajara

Las dos emblemáticas esculturas de perros San Bernardo que adornan la cornisa del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), conocido popularmente como la Casa de los Perros, en Guadalajara, comenzaron este martes 3 de noviembre un proceso integral de preservación y conservación, el primero que reciben desde su instalación en 1896.

Los trabajos están a cargo de profesores y aprendices del Seminario-Taller de Restauración de Metales de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), quienes realizarán un diagnóstico para identificar las condiciones de las piezas y atender los daños acumulados por más de un siglo de exposición a la intemperie, la contaminación ambiental y otros factores.

Las esculturas fueron colocadas por encargo de la empresaria tequilera María Ana González-Rubio de la Torre, bajo la dirección técnica del ingeniero Arnulfo Villaseñor. De acuerdo con los registros originales de la fundidora J. L. Mott Iron Works, de Nueva York, las figuras representan perros de raza San Bernardo, y no Pointer, como se les ha identificado erróneamente durante años.

Las piezas fueron fabricadas mediante un vaciado en zinc, con una estructura interna de soporte de hierro y uniones de plomo-estaño. Aunque fueron concebidas para resistir las condiciones climáticas, también han sufrido afectaciones por el paso del tiempo e incluso impactos de bala relacionados con episodios históricos de la finca.

El proyecto contempla detener los procesos de deterioro, reforzar las uniones estructurales y renovar la capa de protección superficial. Para ello, las esculturas serán desmontadas temporalmente de la balaustrada principal y trasladadas a un taller provisional instalado dentro del propio museo.

En ese espacio, los especialistas podrán inspeccionar el interior hueco de las figuras, revisar el estado de sus armaduras de hierro, retirar recubrimientos deteriorados y atender las fallas estructurales antes de colocarlas nuevamente en su posición original.

La intervención tendrá una duración aproximada de dos meses y busca garantizar la conservación de las esculturas a largo plazo, debido a su valor histórico y a su papel como uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles del Centro Histórico de Guadalajara.

Además de los trabajos en los perros de la Casa de los Perros, la ECRO realiza el diagnóstico y la conservación de dos máquinas que forman parte de la colección permanente del MUPAG: una máquina Router de 1885, fabricada por The Goss Printing Press Co., y una prensa tipográfica Chandler, de 1889, elaborada por Chandler & Price.

Ambas piezas fueron utilizadas y posteriormente donadas por el periódico El Informador, en 1994 y 2012, respectivamente, y hasta ahora no habían recibido un diagnóstico ni un proceso de restauración.

El proyecto cuenta también con la colaboración de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, que realizó un donativo para la adquisición de los materiales necesarios para las intervenciones. Con estas acciones, el MUPAG y la ECRO buscan preservar distintos elementos del patrimonio artístico, histórico y tecnológico de Guadalajara.