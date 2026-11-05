Atrapan en Tlajomulco a traficante de metanfetaminas que escapó de prisión en EU en el 2000

Un hombre buscado desde hace 26 años luego de escapar de una prisión en California, en donde estaba preso por narcotráfico, fue capturado en Tlajomulco de Zúñiga por la Policía de Jalisco.
La Secretaría de Seguridad estatal informó que el sujeto identificado como Jorge Abel Hurtado, alias “George Hurtado”, de 50 años de edad, fue localizado “mediante labores de inteligencia, monitoreo con tecnología de última generación e intercomunicación permanente con las agencias estadounidenses”.
Dicho individuo era considerado en Estados Unidos “objetivo mayor”, pues cumplía con una condena por tráfico de metanfetaminas cuando escapó de una prisión en Taft, California, en junio del año 2000.
“Los datos compartidos señalaban que aparentemente, Hurtado se habría refugiado inicialmente en Tijuana y Mexicali, en Baja California, y desde hacía cerca de 10 años se ocultaba en Jalisco”, señalaron las autoridades de nuestra entidad federativa.
“La Comisaría de Inteligencia trazó un operativo de búsqueda integrado por la Policía Cibernética, Unidad de drones y la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) en puntos detectados que probablemente frecuentaba”, agregaron.
Se dijo que con ese despliegue, se “delimitó un perímetro localizado en Tlajomulco de Zúñiga, lo que concretó su captura en inmediaciones de Avenida López Mateos, cerca del cruce con Nuestra Señora de Santa Ana, en la zona de Fraccionamiento Provenza”.
“George Hurtado”, quien escapó de una prisión en Taft, California, en junio del año 2000, fue capturado por la Policía de Jalisco en el Fraccionamiento Provenza, en Tlajomulco de Zúñiga pic.twitter.com/rw7razsSGQ— La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) November 5, 2026
“Una vez que corroboraron su identidad y verificaron que contaba con una orden de aprehensión vigente, así como una solicitud de control migratorio activa por parte del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el sujeto fue trasladado al Instituto Nacional de Migración”.
“George Hurtado” fue traslado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara al vecino país del norte.