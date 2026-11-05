Tlajomulco invierte 5.8 millones de pesos en pozo con problemas de calidad del agua

El Gobierno de Tlajomulco destinó 5.8 millones de pesos a la rehabilitación de un pozo profundo en el fraccionamiento Colinas del Desarrollo, que presentaba problemas de calidad del agua por la presencia de metales pesados y requería equipamiento para mejorar su funcionamiento.

La obra incluyó la instalación de sistemas de cloración, filtros de carbón y un mecanismo de clarificación para tratar el agua antes de incorporarla a la red de distribución.

Durante la entrega, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez informó que el pozo opera actualmente con una capacidad de seis litros por segundo, aunque existe la posibilidad de ampliarla hasta 20 litros por segundo mediante nuevos trabajos de infraestructura e interconexión.

“Lo importante es que ya hoy tenemos el agua como se merecen los ciudadanos en los hogares, en calidad y en cantidad. Miren, ya le pudimos poner su filtrado, ahorita con seis litros por segundo, pero con la posibilidad de la ampliación a unos 20 litros por segundo”, señaló.

René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio e Infraestructura, explicó que la rehabilitación forma parte del programa “Tlajo cuida el agua”, que contempla dos líneas de trabajo: ampliar la infraestructura hidráulica mediante interconexiones y macrotanques, así como mejorar el equipamiento de las instalaciones existentes.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso Álvarez Solórzano, detalló que el pozo ya estaba perforado, pero no contaba con los sistemas necesarios para tratar adecuadamente el agua extraída.

“Metimos un sistema de clorado, metemos un sistema de filtros de carbono para decantar y eliminar metales pesados. Luego metimos un sistema de clarificación para poder ya inyectar a la red agua de mejor calidad, porque, aunque sí teníamos agua, faltaba dar ese plus, que era la calidad”, explicó.

El funcionario agregó que la infraestructura cuenta con una línea de 12 pulgadas y que existe la posibilidad de ampliar su diámetro y capacidad de bombeo para reducir los retrasos en el suministro de esta zona.

La rehabilitación busca mejorar las condiciones del agua distribuida en Colinas del Desarrollo, aunque la ampliación hasta 20 litros por segundo y la interconexión mencionada por el alcalde forman parte de los trabajos que todavía podrían desarrollarse.