Nuevas rutas conectarán colonias de Zapopan con el Tren Ligero

Habitantes del norte de Zapopan tendrán nuevas alternativas para conectarse con el transporte masivo a través de la incorporación de las rutas alimentadoras 10 y 6-B, que enlazarán distintas colonias del Distrito 4 con la Línea 1 del Tren Ligero y Mi Macro Periférico. La medida responde a solicitudes ciudadanas que fueron canalizadas por la diputada Alejandra Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco.

Durante la presentación de cuatro ajustes a las rutas alimentadoras de Mi Transporte Tren Ligero, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio; Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte; Amílcar López Zepeda, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), y la legisladora destacaron la importancia de ampliar la cobertura del transporte público y facilitar los traslados hacia las estaciones.

Hermosillo Ramírez explicó que las modificaciones se trabajaron entre la Secretaría de Transporte y SITEUR, tomando en cuenta las peticiones de la ciudadanía, mientras que López Zepeda confirmó que la ampliación del servicio hacia el norte de Zapopan surgió de una solicitud de la diputada.

Giadans Valenzuela señaló que las familias de Lomas del Refugio, Agua Fría, Nueva España, Mesa Colorada Poniente, Mesa de los Ocotes y Villas de Guadalupe habían solicitado mejores conexiones, pues en algunas zonas llegar a una estación del tren implicaba largos tiempos de espera y traslados adicionales.

La nueva Ruta 10, que también será identificada como Lomas del Refugio o Agua Fría, tendrá su punto de partida en Lomas del Refugio, ingresará a Nueva España y Agua Fría, continuará por Federalismo y la carretera a Saltillo, hasta llegar a la estación Periférico Norte. Operará con seis unidades y una frecuencia aproximada de seis minutos, con capacidad para atender más de 2 mil 300 viajes diarios.

Por su parte, la Ruta 6-B partirá de San Esteban y recorrerá de norte a sur el Distrito 4, pasando por Mesa Colorada Poniente, Mesa de los Ocotes y Villas de Guadalupe, para conectar también con la estación Periférico Norte. Contará con cuatro unidades, un tiempo de ciclo de una hora con 12 minutos y una frecuencia promedio de 20 minutos. Se estima que atenderá a más de mil 200 usuarios al día, quienes tendrán un descuento de 50 por ciento en el transbordo al sistema masivo.

La diputada destacó que estas conexiones representan una mejora en los tiempos de traslado, particularmente para quienes dependen del transporte público para llegar a sus centros de trabajo o escuelas. Señaló que contar con infraestructura de transporte masivo también requiere rutas alimentadoras que permitan a las personas acceder a ella sin recorrer largas distancias.

Los ajustes también contemplan modificaciones en otras zonas de la metrópoli. La Ruta 2, anteriormente conocida como ruta a Tetlán, amplió su recorrido desde el centro de Tonalá hasta la estación San Juan de Dios de Mi Macro Calzada. Funcionará con 12 unidades y una frecuencia de 10 minutos, en beneficio de más de 3 mil 800 usuarios diarios.

A estas modificaciones se suma la Ruta 8, presentada semanas atrás, que conecta Balcones de la Joya y Huentitán, con recorrido por Belisario Domínguez y enlaces con la Línea 3 del Tren Ligero y Mi Macro Calzada. Su frecuencia es de 10 minutos y registra más de 3 mil 500 viajes diarios.

Amílcar López Zepeda informó que, con estos ajustes, más de 10 mil 800 personas tendrán acceso directo al transporte masivo, mientras que la cobertura del servicio crecerá 28 por ciento. Añadió que SITEUR podrá atender directamente alrededor de 640 mil viajes diarios.

El funcionario también indicó que la demanda del sistema aumentó 10.3 por ciento y que durante este trimestre se superaron los 140 millones de viajes. Actualmente, el transporte masivo atiende 18 por ciento de los desplazamientos del estado y, al considerar los sistemas Mi Macro, uno de cada tres viajes en el Área Metropolitana de Guadalajara se realiza en esta red.

Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte, recordó las acciones emprendidas durante el último año para fortalecer la movilidad, entre ellas el refuerzo de las rutas 1, 3, 5 y 5-B, la operación de la Línea 4, la Ruta 9, la Ruta 8, el programa Guadalajara te Lleva en Huentitán y los proyectos de electromovilidad en Puerto Vallarta y la Línea 5 Macro Aeropuerto.

Karina Hermosillo enmarcó las nuevas conexiones en una estrategia de movilidad integral, en la que las rutas alimentadoras, Mi Tren, Mi Macro y la bicicleta pública deben complementarse para responder a las necesidades de traslado de la población.