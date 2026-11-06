Entregan al Congreso Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus

El Gobierno de Jalisco entregó al Congreso del Estado el Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, correspondiente a los resultados y acciones de su segundo año de administración, en cumplimiento de la obligación constitucional de rendir cuentas ante el Poder Legislativo.

Entrega del 2do. Informe de Gobierno Pablo Lemus.

La entrega estuvo a cargo de Carlos Arias Madrid, secretario general de Gobierno, quien puso el documento a disposición de las diputadas y los diputados de la LXIV Legislatura. Lo recibieron Enrique Velázquez González, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, y José Guadalupe Buenrostro Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante el acto, Arias Madrid señaló que, a partir de la recepción del informe, corresponderá al Poder Legislativo analizar su contenido y preparar las comparecencias de los funcionarios estatales, quienes deberán acudir al recinto legislativo para explicar el desempeño de las dependencias a su cargo.

“Hoy cumplimos con esta obligación para que sea este Poder Legislativo el que analice, a través de sus miembros, el contenido de este Segundo Informe de Gobierno, y se preparen todos los funcionarios de la administración pública para acudir ante este recinto legislativo a rendir cuentas”, expresó.

Entrega del 2do. Informe de Gobierno Pablo Lemus.

El documento está organizado en cinco ejes estratégicos: Jalisco, economía que avanza, enfocado en competitividad, inversiones, empleo y desarrollo regional; Jalisco crece para todas y todos, que concentra acciones en educación, salud, vivienda, asistencia social e igualdad; Jalisco cuida su tierra, relacionado con infraestructura, medio ambiente, agua, movilidad y territorio; Jalisco tranquilo y en paz, que aborda seguridad, justicia y prevención, y Jalisco cercano y transparente, dedicado a gobernanza, finanzas públicas, transparencia y atención ciudadana.

A estos apartados se suman dos capítulos especiales: uno dedicado a las niñas y los niños, y otro a la participación de Jalisco como sede de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Entre los temas que concentra el informe se encuentran las inversiones en infraestructura carretera, hidráulica, hospitalaria y educativa, así como los avances en movilidad, seguridad pública, generación de empleo, desarrollo económico, atención social y servicios públicos.

Entrega del 2do. Informe de Gobierno Pablo Lemus.

Uno de los asuntos destacados durante la entrega fue la problemática del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El secretario general de Gobierno indicó que el abastecimiento y la calidad del agua son una de las principales prioridades de Pablo Lemus, quien ha mantenido supervisión sobre los trabajos para atender las deficiencias en el suministro.

En este rubro, destacó el acuerdo alcanzado entre el gobernador y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos para mejorar la calidad y garantizar el abasto de agua en la metrópoli durante las próximas generaciones.

El proyecto contempla, por parte del Gobierno estatal, la modernización integral de la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle, y el saneamiento del canal de Las Pintas. En tanto, la Federación tendrá a su cargo la construcción de los acueductos Chapala–Guadalajara y Calderón–San Gaspar, además de la ampliación de la Planta Potabilizadora número 3, en San Gaspar.

También se mencionó la recuperación de la Planta Potabilizadora número 4, ubicada en Toluquilla, cuyas instalaciones regresaron a la administración del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), luego de un proceso legal relacionado con la concesión otorgada a un particular.

Tras la entrega, Arias Madrid manifestó la disposición del gabinete estatal para participar en el ejercicio de Glosa, mediante el cual las y los legisladores podrán cuestionar a los titulares de las dependencias y revisar los resultados de cada área.

Entrega del 2do. Informe de Gobierno Pablo Lemus.

Con este procedimiento comienza la revisión legislativa del segundo año de gestión de Pablo Lemus, en un ejercicio que permitirá contrastar los resultados presentados por el Ejecutivo con las preguntas y observaciones de las distintas fuerzas políticas.

Para saber

El Segundo Informe de Gobierno puede consultarse y descargarse en: https://informe2026.jalisco.gob.mx/