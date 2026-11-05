Pierde IPEJAL ¡2 mil 51.5 millones de pesos!

Oficinas centrales del Ipejal, en la calle Magisterio.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) informó que emprenderá “nuevas acciones legales” por el desfalco de 2 mil 51.5 millones de pesos, en detrimento del organismo por las inversiones de dinero proveniente del patrimonio de los trabajadores del estado, entre los años 2010 y 2012, así como en 2016, correspondientes a la administraciones de los gobernadores Emilio González Márquez (2007-2013) y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018)

El IPEJAL indicó que la inversión fue realizada en dichas épocas en certificados bursátiles fiduciarios emitidos por TMM División Marítima, S.A. de C.V., hoy “Marítima del Golfo de México y Subsidiarias para el Petróleo, S.A. de C.V.”

“La Dirección Jurídica y la Consejería Jurídica analizarán y promoverán las acciones jurídicas que procedan para proteger el patrimonio del Instituto y procurar la recuperación de la inversión, incluidas, de manera enunciativa y no limitativa, quejas o denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y acciones por la vía penal”, según un acuerdo aprobado este miércoles 4 de noviembre por unanimidad en el pleno del Consejo Directivo del IPEJAL.

Se anunció que los delitos por los que se presentarán las denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables son fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza.

“Entre el periodo 2010-2012, en la segunda mitad de la administración encabezada por Emilio González Márquez, y en 2016, durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Pensiones del Estado conformó una posición de 14 millones 62 mil 470 títulos —9 millones 479 mil 729 títulos entre el 2011 y 2012 y 4 millones 582 mil 741 títulos en 2016—, cuya inversión representa mil 626 millones de pesos”, señaló el IPEJAL.

Indicó que en 2022, la Contraloría del Estado presentó denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción contra ex funcionarios por haber invertido recursos del Instituto en la naviera TMM y en la constructora Abengoa, pese a que existía información de que se trataba de empresas en quiebra.

“Derivado de la denuncia, se giró orden de aprehensión en contra de Francisco Ayón López, Presidente del IPEJAL durante el sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz, por su responsabilidad en la aprobación de inversiones fallidas que derivaron en quebrantos para el organismo”.

Explicó que este miércoles 4 de noviembre, “el Comité de Inversiones del IPEJAL presentó ante el Consejo Directivo del organismo un informe para hacer de su conocimiento la situación extraordinaria de los certiﬁcados TMMCB 10, 10-2 y 10-3 y aprobó iniciar las acciones legales correspondientes”.

“La decisión del Consejo Directivo se adoptó con motivo de la baja de la calificación llevada a cabo el pasado 1 de octubre por la calificadora HR Ratings, la cual degradó la calificación crediticia de los certificados en tres niveles en un solo día”, agregó.

PEDIRÁN TAMBIÉN INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA

El IPEJAL informó que también acudirá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se investigue por qué no dio seguimiento oportuno a la calificación de los certificados bursátiles emitidos por TMM.

Expuso que al 30 de septiembre de 2026, el proveedor de precios valuaba la posición del IPEJAL en estos certificados en 2 mil 428 millones de pesos.

“Tras la baja de calficación, las series TMMCB 10-2 y TMMCB 10-3 pasaron a valer cero, y la serie TMMCB 10 se valúa actualmente en 376.5 millones de pesos”.

Por lo ante el instituto admite “una minusvalía” (o pérdida) de 2 mil 51.5 millones de pesos.