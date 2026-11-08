Abre Tlajomulco Cruz Verde en Chulavista; invierte 60 millones de pesos

Los habitantes de Chulavista y comunidades cercanas tendrán una nueva opción de atención médica de urgencias con la puesta en operación de la Cruz Verde Valle Sur, en la que el Gobierno de Tlajomulco invirtió 60 millones de pesos.

La unidad, ubicada en el fraccionamiento Chulavista, busca ampliar la cobertura de los servicios municipales de salud en la Zona Valle y reducir los traslados que deben realizar las familias para recibir atención médica.

El inmueble cuenta con una superficie intervenida de 7 mil 822 metros cuadrados, de los cuales mil 753 corresponden al área construida. Su equipamiento incluye cuatro consultorios de valoración, dos salas de choque, laboratorio clínico, rayos X, farmacia y nueve espacios de observación para las áreas de pediatría, mujeres y hombres.

Ambulancias de la Cruz Verde, Chulavista; Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

La atención será permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con una plantilla de 70 trabajadores distribuidos en tres turnos, entre personal médico, de enfermería y operativo.

Durante la inauguración, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que la nueva infraestructura complementará los servicios de la Cruz Verde de Concepción del Valle. También destacó que, además de los 60 millones de pesos destinados a la unidad médica, se invirtieron 16 millones en ocho ambulancias que quedaron disponibles para atender emergencias.

“Hoy inauguramos más que una obra, más que una Cruz Verde, más que ocho ambulancias. Hoy inauguramos los esfuerzos colectivos, el trabajo en equipo, el compromiso con nuestra gente, la justicia social para nuestras y nuestros ciudadanos”, expresó.

“Una inversión de 60 millones de pesos para la Cruz Verde, pero también la inversión de 16 millones de pesos, porque para que la Cruz Verde funcione, pues tenemos que tener ambulancias para las emergencias, ocho nuevas ambulancias también aquí para esta zona”, añadió el alcalde.

Por su parte, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, calificó las instalaciones como una de las unidades más modernas del sistema de salud estatal y destacó su equipamiento y cumplimiento de la normativa sanitaria.

Cruz Verde, Chulavista; Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

“Es una de las unidades más modernas del Sistema de Salud del estado de Jalisco. Es una de las unidades que, sin lugar a dudas, cumple con toda la normativa sanitaria exigida a nivel internacional”, dijo el secretario.

La atención también se complementará con apoyos del DIF municipal. Su presidenta, Bianca Sunderman Arriero, informó que el organismo pondrá a disposición de las personas que lo necesiten sillas de ruedas, andaderas, bastones y pañales, entre otros apoyos.