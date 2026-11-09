Capturan en Autlán a “Beto El Mexa”, buscado por FBI por homicidio en California

"Beto, El Mexa" fue aprehendido en Autlán

La Policía de Jalisco anunció la captura en Autlán de Navarro, de un objetivo mayor del FBI que era buscado por la justicia norteamericana debido a que contaba con una orden de aprehensión por homicidio emitida por un tribunal en California.

La Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) informó que la detención de Alberto Alonso Alencastro, de 27 años, alias “Beto, El Mexa”, originario de California, quien se hallaba prófugo desde junio pasado por el delito de homicidio cometido en ese estado de la Unión Americana.

La captura se concretó mediante acciones de la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y el Escuadrón Aerotáctico Titán, que permitieron trazar y ejecutar un esquema de búsqueda, indicó la SSJ.

“Con monitoreos multiplataforma, la Policía Cibernética dirigió el perímetro de búsqueda hacia el interior del Estado”, agregó la corporación estatal.

Se dijo que el cruce de información llevó a los agentes jaliscienses hasta un punto conocido como La Lima, perteneciente al municipio de Autlán, en donde consiguieron ubicar a un sujeto con las características del objetivo.

“Una vez que corroboraron su identidad a través de la Dirección de Control y Verificación Migratoria de la Embajada de los Estados Unidos, detuvieron al individuo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración (INAMI), donde se iniciaron los trámites para trasladarlo ante el Tribunal Superior de California”, señaló la SSJ.