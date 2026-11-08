Acusa Lomelí recortes a programas sociales en Presupuesto Jalisco 2027

El proyecto de Presupuesto de Egresos de Jalisco para 2027 plantea recortes a programas dirigidos a mujeres, productores del campo, familias de personas desaparecidas y emprendedores, pese a que el gasto estatal propuesto asciende a 194 mil millones de pesos, denunció el presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.

Tras revisar el paquete económico enviado por el Ejecutivo al Congreso local, el morenista sostuvo que el incremento del presupuesto no se refleja en los sectores que requieren apoyos públicos: “Hay más dinero y aún así se recorta donde más duele a las familias”, señaló.

Entre las reducciones que identificó está el programa Listo Jalisco, de mochilas, útiles y uniformes, cuyo presupuesto pasaría de 700.6 a 359.4 millones de pesos, una disminución de 48.7 por ciento.

En materia de atención a las mujeres, aseguró que distintos programas acumulan recortes por 48.2 millones de pesos. Para el campo, señaló la desaparición de un fondo de 100 millones destinado a la ganadería y al sector lechero, así como una reducción de 43 por ciento en el programa Impulso al Agro.

También cuestionó que Ciencias Forenses tendría 50 millones de pesos menos y que la Comisión de Búsqueda no recibiría recursos adicionales.

En cuanto al apoyo empresarial, Lomelí indicó que el financiamiento pasaría de 100 a 20 millones de pesos. A esto sumó una reducción de más de 880 millones para la Secretaría del Agua y una disminución en los recursos para carreteras, vialidades y puentes, que pasarían de 4 mil 273 a 3 mil 600 millones de pesos.

El dirigente morenista cuestionó que el Gobierno estatal anuncie obras hidráulicas desde otras dependencias sin precisar, según dijo, cómo se distribuyeron los recursos que dejan de aparecer en el presupuesto de la Secretaría del Agua.

También preguntó dónde se encuentran los ingresos recaudados por las fotoinfracciones y acusó al Gobierno estatal de mantener una bolsa discrecional sobre la que no ofrece suficiente información.

En otro tema, Carlos Lomelí consideró que la investigación de la Fiscalía General de la República sobre las denuncias de tortura relacionadas con los hechos ocurridos en Casa Jalisco debe llegar hasta la identificación de los responsables.

El morenista criticó las respuestas de los funcionarios estatales de seguridad durante su comparecencia ante el Congreso de Jalisco, pues consideró que ninguno asumió responsabilidad por la actuación de los elementos ni explicó quién ordenó el operativo.

“Lo que vimos el jueves pasado en el Congreso en los funcionarios estatales fue decepcionante: nadie se hizo responsable, nadie asumió la consecuencia, nadie sabe quién ordenó la forma en cómo se reprimió a las y los ciudadanos”, afirmó.

Añadió que la falta de explicaciones refleja, a su juicio, problemas de coordinación y conducción dentro del Gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco.