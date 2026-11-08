Los programas de atención a adultos mayores, insuficientes y desvinculados de las personas

Algunos de los participantes en el foro "Personas Adultas Mayores, Derechos Humanos y Políticas Públicas.

Se han identificado 24 necesidades prioritarias de las personas mayores, muchas de ellas relacionadas con situaciones de vulnerabilidad, abandono y violaciones a sus derechos humanos, informó Mario Alberto Salazar Montes, integrante del Consejo de Sabias y Sabios, quien dijo que ellos elaboraron un modelo alternativo de atención para las personas de la tercera edad, el cual es participativo e incluyente.

Sin embargo, ese modelo de atención lo han planteado a diversas instancias desde ayuntamientos y al gobierno federal, sin haber tenido éxito.

El activista y experto en el tema participó en el Segundo Foro Adultos Mayores, Derechos Humanos y Políticas Públicas, realizado en el Congreso del Estado y señaló que existe un desdén de los gobiernos de los tres niveles sobre la atención a las personas mayores de 60 años de edad.

“Asistimos al municipio de Tlaquepaque y ahí nos dijeron claramente ‘para que un proyecto de adultos mayores si ya existe el DIF’, así nos lo dijeron. Fuimos a Tonalá y nos dijeron ‘no hay recursos’. ¿De qué se trata? Parece que hay muy poca sensibilidad hacia este tema y eso ocurre por dos cosas: una por ignorancia y otra puede ser por estupidez. La ignorancia estudiando se resuelve, la estupidez no tiene remedio ¿no?. Eso es lo que nosotros concluimos”, dijo.

Mario Alberto Salazar dijo que hay tres aspectos fundamentales por atender: garantizar el acceso a la salud, brindar acompañamiento y asesoría jurídica, particularmente ante situaciones de despojo dentro del entorno familiar, y lograr que las autoridades reconozcan y atiendan las necesidades de este sector.

La diputada Tonantzin Cárdenas dio continuidad al foro impulsado por colectivos de personas de la tercera edad.

La diputada Tonantzin Cárdenas, quien propuso crear una comisión legislativa de atención al adulto mayor en el Congreso de Jalisco, planteó revisar a quiénes toman en cuenta las ciudades, la infraestructura y los presupuestos públicos, y qué necesidades siguen sin atenderse.

“Es por eso que estamos aquí para compartir un cambio de paradigma, un cambio de visión que es indispensable luchar y poner en la mesa. Debe primero reconocerse y respetarse su autonomía. Ninguna institución puede sustituir la voluntad de cualquier persona adulta mayor. La apuesta es fortalecer su participación en la vida pública, comunitaria y política. En particular, se planteó la posibilidad de constituir un Parlamento Permanente de las Sabias y Sabios Mayores, como espacio de deliberación, conocimiento de derechos, organización e incidencia política”, explicó.

En el foro se explicó que, pese a que existen iniciativas y programas de atención, estos resultan insuficientes ante el crecimiento de la población adulta mayor.

Advirtieron que persisten problemas de discriminación, falta de inclusión, infraestructura urbana y vial inadecuada; así como deficiencias en el transporte público y en la profesionalización de los servicios de atención.