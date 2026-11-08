7 mil 700 atenciones dentales en Unidades del Bienestar de Tlaquepaque

Las Unidades del Bienestar de San Pedro Tlaquepaque han realizado alrededor de 7 mil 700 servicios dentales en lo que va de 2026, mediante consultas y procedimientos gratuitos para la población.

Una de estas unidades, ubicada en la colonia San Pedrito, brinda aproximadamente 200 atenciones odontológicas al mes. De acuerdo con Carlos Iván Valdez Merlo, cirujano dentista adscrito al programa, el espacio ofrece servicios de primer nivel y diagnósticos para identificar las necesidades de cada paciente.

Entre los procedimientos disponibles están consultas, limpiezas dentales, profilaxis, selladores, curetajes, radiografías, extracciones y aplicación de resinas, sin costo para los usuarios.

Para recibir atención es necesario contar con la tarjeta del Bienestar, cuyo trámite puede realizarse en las instalaciones de la unidad en aproximadamente tres minutos. Los requisitos son presentar copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio. Una vez obtenida la credencial, las personas pueden solicitar una cita en el área de farmacia.

La unidad de San Pedrito se encuentra en la calle Petróleos Mexicanos, entre Salamanca y Azcapotzalco. Además de servicios dentales, ofrece atención médica, laboratorio, farmacia y optometría.

Tlaquepaque cuenta con otra Unidad del Bienestar fija en San Isidro número 88, en la colonia Nueva Santa María, así como una unidad móvil que visita semanalmente distintas colonias. En caso de que un paciente requiera algún tratamiento especializado que no esté disponible, es canalizado a las instancias correspondientes.

El especialista destacó que las revisiones periódicas y la higiene dental ayudan a prevenir complicaciones y detectar oportunamente enfermedades que pueden afectar la salud general.