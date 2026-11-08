Vecinos de fraccionamiento en Tlaquepaque acumulan hasta ocho semanas sin agua

Habitantes del fraccionamiento Paisajes del Tesoro, en San Pedro Tlaquepaque, enfrentan periodos de hasta ocho semanas y media sin suministro de agua, debido a las dificultades para operar el sistema de bombeo que abastece sus viviendas y a un esquema de tandeos que, aseguran, no ha permitido garantizar la distribución del líquido.

De acuerdo con el testimonio de uno de los vecinos, el abastecimiento de la zona depende de dos tanques de almacenamiento con aproximadamente 45 años de antigüedad, ubicados entre Paisaje de Campo y Tula, que históricamente han suministrado agua a colonias como Las Águilas y Pinar de la Calma.

El problema se agudizó con el crecimiento de Paisajes del Tesoro, cuando la desarrolladora Inverdesarrollos instaló un sistema de bombeo junto a los tanques para abastecer las nuevas viviendas y los edificios de departamentos Zenit, que se encuentran a una altura superior y no pueden recibir agua por gravedad.

La infraestructura contempla una tubería que atraviesa Paisaje de Campo, sube hasta Vista al Amanecer y conecta con los edificios y las viviendas del desarrollo. Sin embargo, el equipo de bombeo requiere que los tanques alcancen al menos dos metros de agua para poder funcionar, condición que, según los habitantes, difícilmente se cumple con los actuales periodos de distribución del SIAPA.

Esto ocurre porque, cuando se restablece el suministro, el agua primero llega por gravedad a los aljibes de colonias como Las Águilas y Pinar de la Calma. Una vez que estas viviendas recuperan sus reservas, el líquido comienza a acumularse en los tanques y, cuando alcanza el nivel necesario, puede activarse el bombeo hacia Paisajes del Tesoro.

No obstante, los vecinos explican que el suministro suele interrumpirse antes de que el sistema consiga mantener el nivel requerido. Cuando el agua desciende por debajo de los dos metros, las bombas dejan de funcionar y las viviendas vuelven a quedarse sin servicio.

Uno de los habitantes señaló que en su vivienda no reciben agua desde el 24 de septiembre, lo que representa alrededor de siete semanas sin suministro, mientras que residentes de la tercera etapa de Paisajes del Tesoro reportan hasta ocho semanas y media en las mismas condiciones.

Ante esta situación, los vecinos sostuvieron una reunión con el director del SIAPA, quien les informó sobre un cambio en el esquema de tandeos. Anteriormente, el organismo destinaba dos días consecutivos de suministro a la zona, pero ahora estableció tres días para permitir que durante las primeras jornadas se abastezcan las colonias que reciben agua por gravedad y, posteriormente, el líquido alcance los niveles necesarios para activar el bombeo.

Sin embargo, los habitantes señalaron que, pese a que el nuevo esquema ya debía reflejarse en el suministro, las viviendas continuaban sin recibir agua. Incluso en las zonas abastecidas por gravedad apenas se habían registrado pequeñas cantidades de líquido, lo que hacía prever que los tanques todavía no alcanzaban el nivel necesario para poner en funcionamiento las bombas.

A la problemática técnica se suma un conflicto entre los vecinos de Paisajes del Tesoro e Inverdesarrollos por el cobro del servicio. Según el testimonio, la empresa instaló un macromedidor sobre la calle Vista al Amanecer y contrató el suministro ante el SIAPA a su nombre, por lo que los habitantes no cuentan con contratos ni medidores individuales del organismo.

La desarrolladora ha buscado recuperar el costo del agua mediante cobros distribuidos entre las viviendas; sin embargo, los vecinos consideran que el método no es equitativo, pues divide el importe del recibo sin tomar en cuenta el número de habitantes, las dimensiones de las propiedades o el consumo real de cada hogar.

Esta situación provocó que varios residentes dejaran de pagar, lo que derivó en un adeudo de 4.8 millones de pesos ante el SIAPA. El vecino aseguró que Inverdesarrollos ya cubrió una parte de la deuda y estableció un acuerdo de pago con el organismo, aunque mantiene su intención de cobrar el consumo a los habitantes.

El conflicto se remonta a 2016, cuando la desarrolladora habría acordado garantizar temporalmente el suministro de agua mientras concluía la infraestructura de Paisajes del Tesoro, un proceso que, según los residentes, todavía no ha terminado, pese a que han transcurrido diez años.

Los habitantes sostienen que están dispuestos a pagar por el agua que consumen, siempre que exista un mecanismo de cobro transparente y proporcional al consumo de cada vivienda. Mientras tanto, continúan a la espera de que los ajustes en los tandeos permitan restablecer el suministro en el fraccionamiento.