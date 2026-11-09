Recuperan parque y Sendero Seguro en Colli Primavera II, en Zapopan

El Gobierno de Zapopan inauguró la rehabilitación del Parque Afuera y Sendero Seguro en la colonia Colli Primavera II, con lo que sumó 18 espacios públicos recuperados mediante este programa, que busca mejorar las condiciones de convivencia y seguridad en las colonias.

La intervención se realizó con la participación de vecinos, el Gobierno Municipal y la empresa Mundo Terra. Los trabajos incluyeron la instalación de una cerca perimetral, pintura, iluminación y equipamiento para mejorar las condiciones del espacio y ofrecer un lugar seguro para las familias.

Marcela Preciado García de Quevedo, directora de Ciudad de las Niñas y los Niños, destacó la importancia de la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y comunidad para recuperar espacios públicos y generar entornos más seguros.

Por su parte, Gabriela de la Cruz Ramírez Torres, directora de la escuela Maximiliano María Kolbe, reconoció la participación de las familias y del personal docente en las labores para preservar y cuidar el parque.

Como parte de la metodología Afuera, niñas y niños de escuelas cercanas participaron en el diagnóstico del espacio y en la elaboración de propuestas para su rehabilitación. También se organizaron actividades lúdicas, talleres de composta y dinámicas recreativas para fomentar la convivencia y la participación comunitaria.

Karla Orozco Zermeño, integrante de Alianzas Estratégicas del Gobierno de Zapopan, señaló que la colaboración entre el municipio, las empresas y los habitantes permite recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad en las colonias y promover la construcción de comunidad.