Zapopan suma 18 parques recuperados con intervención en Colli Primavera II

El Parque Afuera y Sendero Seguro de la colonia Colli Primavera II fue rehabilitado mediante un esquema de colaboración entre el Gobierno de Zapopan, habitantes de la zona y la iniciativa privada. Se trata del espacio número 18 recuperado a través de este programa.

Los trabajos incluyeron la instalación de una cerca perimetral, pintura, iluminación y equipamiento para mejorar las condiciones del parque y facilitar su uso por parte de las familias.

La intervención contó con el apoyo de la empresa Mundo Terra y la participación de la comunidad. Marcela Preciado García de Quevedo, directora de Ciudad de las Niñas y los Niños, destacó la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y vecinos para recuperar espacios públicos.

También participó la comunidad escolar. Gabriela de la Cruz Ramírez Torres, directora de la escuela Maximiliano María Kolbe, reconoció la participación de las familias y del personal docente en el cuidado y preservación del lugar.

Como parte de la metodología del programa Afuera, niñas y niños de escuelas cercanas participaron en el diagnóstico del parque y propusieron acciones para su recuperación. Además, se organizaron actividades recreativas, talleres de composta y dinámicas para promover la convivencia comunitaria.

Karla Orozco Zermeño, de Alianzas Estratégicas del Gobierno de Zapopan, señaló que la participación conjunta de empresas, autoridades y habitantes permite intervenir espacios públicos y fortalecer la organización vecinal.

Con la rehabilitación en Colli Primavera II, el programa alcanza 18 espacios recuperados en el municipio.