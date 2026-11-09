Acusa PRI a MC de presionar a alcaldes para sumarlos a sus filas

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, acusó a Movimiento Ciudadano de buscar debilitar políticamente al tricolor mediante presuntas presiones y ofrecimientos económicos a presidentes municipales para que abandonen sus filas y se incorporen al partido naranja.

Las declaraciones ocurren después de que la coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, anunciara la incorporación de cinco alcaldes a Movimiento Ciudadano, entre ellos dos que llegaron al cargo bajo las siglas del PRI en los municipios de Cuquío y Atotonilco el Alto.

Al inicio del actual trienio, el PRI gobernaba 25 municipios de Jalisco; sin embargo, con las recientes salidas, su presencia municipal se redujo a 22 presidencias municipales, sumada la del municipio de Tonaya.

Haro aseguró que los acercamientos de MC con alcaldes priistas no son recientes y que ha recibido información sobre ofrecimientos de recursos económicos y apoyos para conseguir que cambien de partido.

“Sabemos que han estado buscando a varios alcaldes, eso también lo tengo que decir. Que les ofrecen recursos, que les ofrecen dinero, que les ofrecen no sé cuántas cosas. Y lo que yo sí tengo que decir es que estos dos alcaldes pasaron por situaciones complejas en sus municipios y nadie del gobierno los peló”, señaló.

La dirigente priista también sostuvo que los gobiernos municipales de Atotonilco el Alto y Cuquío enfrentaron dificultades sin recibir atención de las autoridades estatales, por lo que cuestionó que ahora se presenten acercamientos para incorporarlos a Movimiento Ciudadano.

Además, acusó que detrás de la salida de los dos alcaldes existe un conflicto por la presunta presión ejercida contra un militante priista que se habría negado a someterse a los intereses del partido naranja.

Ante esta situación, anunció que dará seguimiento al caso y buscará presentar denuncias penales contra quienes resulten responsables de las presuntas represalias.

“Voy a estar de manera personal atentísima a que estos dos traidores que se fueron corran a un priista por no quererse someter a los intereses del Movimiento Ciudadano. Y los voy a denunciar penalmente porque eso es un delito, no lo va a permitir, no se va a tocar a un solo priista”, advirtió.

Haro también aseguró que existe inconformidad entre militantes de Movimiento Ciudadano por la actuación de su dirigencia estatal, particularmente por las decisiones de Mirza Flores, y afirmó que ha recibido llamadas de integrantes de ese partido que rechazan la incorporación de los alcaldes.