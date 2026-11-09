Piden que Órgano Interno de Control del IEPC abra investigación del pago de vacaciones de Paula Ramírez

Paula Ramírez estuvo al frente del IEPC casi cinco años y renunció en junio pasado.

El pago de 245 mil 504 pesos que se entregó a Paula Ramírez, al renunciar al cargo de consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), debe ser investigado por el Órgano Interno de Control del propio organismo, advirtió el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa Figueroa.

Para el legislador local, esa cifra que corresponde a 48 días de sueldo no se ajusta a lo establecido en la ley, por lo que, de encontrarse alguna anomalía, la ex funcionaria electoral tendría que regresar el dinero que cobró de más.

Paula Ramírez fungió como presidenta del IEPC, de octubre de 2021 a junio de 2026.

“Que mal que también ella haya puesto el mal ejemplo, tomando recursos de un Instituto para cubrirse una prestación que no estaba obligado a cubrir el Instituto, a la presidenta. En la información que tenemos nosotros de las y los consejeros y del presidente, el IEPC en este momento no tiene recursos para poder cubrir las obligaciones presupuestales de fin de año. Todavía teniendo el problema de falta de recursos, que haya tenido la insensibilización y la ligereza, tanto del secretario ejecutivo anterior, como la presidenta de ‘agarrar dinero’ del Instituto, para darse prestaciones ilegales, se constituye en responsabilidad ¿no?”, explicó el legislador.

El otro caso es el del ex secretario ejecutivo del IEPC, Christian Flores Garza, quien dejó el organismo a principios de junio pasado, y que se autorizó un pago superior a 500 mil pesos, sin tener derecho a ello, su caso sigue bajo investigación del Órgano Interno de control del IEPC, dijo Miguel de la Rosa.

“Él (ex secretario) firmó su propia indemnización y además, siendo un trabajador de confianza no tenía derecho a indemnización alguna. Esta es una prestación que corresponde solo a trabajadores de base cuando demandan al IEPC el cumplimiento de obligaciones prestacionales o salariales y el Instituto pierde los juicios por la vía laboral y entonces, se obliga a pagar esa prestación, pero el trabajador era de confianza y no tenía derecho a esa prestación”, dijo el morenista.

Paula Ramírez dejó el cargo, tras casi cinco años y su salida fue una separación voluntaria.