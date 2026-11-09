La Secretaría de Gestión del Agua asegura que sí puede sanearse la cuenca del río Osorio, en Tonalá

El secretario Ernesto Marroquín, escucha a la diputada federal Claudia García. Se delimitará la zona federal de arroyos y ríos.

Diputadas locales y federales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), colectivos ciudadanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) acordaron instalar una mesa de trabajo para sanear y recuperar la cuenca del río Osorio, en Tonalá.

La reunión realizada en el Congreso de Jalisco fue convocada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, quien preside la Comisión legislativa de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua.

Se convocó a los tres niveles de gobierno, sin embargo, sin dar explicación alguna, estuvo ausente el Ayuntamiento de Tonalá.

La cuenca del río Osorio abarca una superficie de 35 kilómetros cuadrados e incluye al arroyo del Rosario, el Río Azul y la presa de Osorio. Sin embargo, gran parte de ese afluente del río Santiago está contaminada con aguas residuales y basura y el primer acuerdo es que la Conagua hará la rectificación del cauce de los arroyos.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, expresó la voluntad del Gobierno de Jalisco para sanear esa cuenca.

“Por supuesto que se puede sanear, es un trabajo interinstitucional como dijimos. Tenemos que establecer una mesa de trabajo, primero hacer los estudios correspondientes que nos permitan determinar las acciones y priorizarlas y darle un seguimiento. Obviamente, tenemos que trabajar muy de la mano con la federación, ya esto ha estado sobre la mesa y junto con el delegado de la Conagua y con Claudia Gómez Godoy, en el tema de las plantas de tratamiento en el oriente de la ciudad y trabajar en los colectores que se deban de realizar, pero también con la federación en la delimitación de la zona federal, que permita reestablecer los cauces a sus áreas originales”, explicó.

La diputada federal de Morena por el distrito 7 de Tonalá, Claudia García, señaló que el Gobierno de Tonalá, el Gobierno de Jalisco y la federación, tienen que hacer cada uno su parte, para limpiar el arroyo del Rosario, el río Azul y toda la cuenca.

“Al gobierno federal le toca la delimitación de los acuíferos. Al Ayuntamiento de Tonalá le toca hacer la vigilancia de los cauces, principalmente, y en conjunto con otras dependencias, la reforestación que se tiene que hacer a los lados. El SIAPA tiene que ver con los colectores y los conectores, para que el agua residual tenga un cauce”, dijo.

Martín Gómez, integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina. Se hará vigilancia ambiental de descargas y participación ciudadana.

Carlos Iván Chávez, integrante del Frente en Defensa de la Cuenca del Río Osorio en Tonalá, dijo que los habitantes de la zona oriente de la ciudad, quieren volver a bañarse en un río limpio.

“Nosotros, desde hace cerca de 20 años, hemos estado como vecinos de ahí, en mi caso desde la infancia, nos bañábamos en los ríos, se contaminaron y decidimos defender el río, buscar que se saneara, porque veíamos que, a quien le toca hacer su trabajo, no lo hacía: había tuberías rotas y eso generó un río de aguas negras veíamos como nacían los manantiales y se juntaban con las aguas negras que venía de una tubería rota y era nomás cambiarla. Empezamos a hacer denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, relató.

La CEDHJ emitió dos recomendaciones en 2019 y en 2024. Por ello, estuvo presente Fernando Zambrano Paredes, director de Evaluación y Seguimiento de la Defensoría.

A la mesa de trabajo asistieron también los colectivos Defendamos El Cerro de la Reina; Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas; colectivo Tonalá; y el colectivo Alma Rosarense.

La mesa de arranque de los trabajos para sanear el río Osorio se instalará a fines de diciembre o en enero próximo, confirmó la legisladora Mariana Casillas.