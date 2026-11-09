La Fiscalía Anti Tortura en Jalisco debe arrancar a comienzos de 2027

Norma López presentó diversas reformas para darle vida a la nueva Fiscalía autónoma.

La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura ya existe legalmente, tras la publicación del decreto respectivo. Ahora, lo que sigue es crear las leyes secundarias para ponerla a funcionar y asignarle presupuesto.

La idea es que esta Fiscalía esté en operación en 2027 y tenga plena autonomía para investigar casos como los abusos policiacos que se dieron en la manifestación del 11 de octubre, afuera de Casa Jalisco.

La diputada de Morena, Norma López Ramírez, presentó al Congreso, una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco y así crear la Fiscalía Especializada Anti Tortura.

“Lo fundamental es que el fiscal tendrá autonomía y tendrá presupuesto propio para que sean técnicos en investigación, porque actualmente, si nosotros nos vamos al 11 de octubre, sí hubo tortura, pero lo investiga quien es parte del sistema, porque tienes una comparecencia del Gabinete de Seguridad y ahí se encuentra el fiscal, pero tienes al secretario de Seguridad que, depende de él todo el personal. Entonces, uno lo hace y el otro lo investiga y el Poder Ejecutivo tiene un poder tan amplio que llega al Poder Judicial, por lo tanto, nunca habría una sentencia”, explicó López Ramírez.

La Fiscalía Especializada Anti Tortura tuvo un retraso de 14 meses, pues se aprobó el 27 de agosto de 2025 y la publicación del decreto la hizo el Ejecutivo hasta octubre de este año.

Norma López dijo que la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, es una institución que funcionará con autonomía técnica, de gestión, administrativa, operativa y presupuestal conforme a la ley y cree que “en forma ideal” debe arrancar en enero próximo.

“Entonces, lo ideal, lo ideal, sería que comience en diciembre para que ya estuviera presupuestado y ya pudiera nacer. Sin embargo, dentro de la misma iniciativa que presento meti un transitorio para que si ya se aprobó el Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo pida la modificación para poderla crear (en el transcurso de 2027)”, dijo en entrevista.

Corresponderá al Ejecutivo estatal realizar las previsiones administrativas y presupuestales necesarias para la operación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, en el ejercicio fiscal 2027, dentro de los 60 días naturales a la entrada en vigor del decreto.

El legislador José Luis Tostado dijo que MC no le pondrá trabas a la nueva Fiscalía.

Por su parte, el coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado Bastidas, aseguró que no pondrán trabas para que opere pronto la Fiscalía Anti Tortura.

Lo que sí dijo es que no existe un cálculo de cuanto costará crear esa nueva Fiscalía al gobierno de Jalisco.

“No. No lo tengo calculado. Yo lo que haré es hacer un ejercicio, nosotros desde MC vamos a revisar un poco cuales son los costos de las fiscalías, por ejemplo, de la Fiscalía Anti Corrupción, que es un caso similar, una Fiscalía Autónoma, de ver su estructura y dialogar con quienes las encabezan, para reconocer cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que funcione correctamente esta Fiscalía”, finalizó el coordinador legislativo de MC.