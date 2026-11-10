Arranca Tlajomulco parque industrial de 3 mil millones de pesos en Buenavista

Un nuevo desarrollo industrial de 3 mil millones de pesos comenzó a construirse en la delegación Buenavista, en Tlajomulco. Se trata del Parque Industrial Ferran Sur, proyecto de Grupo Ferran y Grupo Bogavante que contempla seis naves industriales y una generación estimada de dos mil empleos directos e indirectos.

El complejo tendrá una superficie de 21.84 hectáreas y alrededor de 90 mil metros cuadrados de construcción, distribuidos en tres etapas. La primera contempla dos naves de aproximadamente 16 mil 720 y 11 mil 840 metros cuadrados.

Durante el arranque de las obras, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó la inversión proyectada y señaló que el municipio dará seguimiento a los trámites y procesos necesarios para facilitar la instalación de empresas.

“Son 22 hectáreas que se van a desarrollar, llegaremos a una inversión de 3 mil millones de pesos, se podrán generar en algún momento hasta 2 mil empleos directos más los indirectos”, expresó.

El proyecto estará enfocado en actividades de logística, distribución y manufactura. Su ubicación permitirá conectarse con el Macrolibramiento, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Área Metropolitana y el corredor carretero hacia Manzanillo.

La infraestructura incluirá vialidades para transporte pesado, sistemas contra incendios, controles de acceso y seguridad, así como instalaciones para el manejo de aguas pluviales y tratamiento de aguas residuales.

Íñigo Fernández Bracamontes, director financiero de Grupo Ferran, señaló que las naves se desarrollarán bajo estándares internacionales para edificios industriales clase A y que el propósito es ofrecer espacios para empresas que busquen ampliar sus operaciones.

Por su parte, Roberto Álvarez Silva, presidente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco, destacó la conectividad de Tlajomulco como un factor para atraer proyectos productivos y señaló que el crecimiento industrial también requiere infraestructura, certeza jurídica y coordinación entre autoridades y empresarios.