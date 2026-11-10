Le abren proceso por matar a su hermano y a otro hombre

Señalado como presunto responsable en los delitos de parricidio y homicidio calificado en su modalidad de premeditación, un hombre identificado como Arquímedes “N” fue vinculado a proceso tras ser capturado por la Unidad Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado.

Los hechos por los que se le acusa se suscitaron el pasado 31 de agosto en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan.

La Fiscalía tiene pruebas de que el ahora detenido y otros tres individuos ingresaron a la fuerza en la madrugada de ese día a la vivienda de la víctima - hermano del presunto agresor- y quien se encontraba acompañada de un amigo.

Sin que se haya aclarado el motivo, presuntamente el grupo golpeó a ambos masculinos, para después realizar dos disparos con arma de fuego en su contra.

Enseguida, el ahora vinculado y dos de los presuntos atacantes trasladaron los cuerpos de las víctimas a un baldío cerca del Fraccionamiento Bosques Vallarta, en Zapopan, mientras el cuarto supuesto cómplice limpiaba la escena del delito, y en el lugar los agresores dejaron un mensaje escrito en una cartulina.

“Tras el hallazgo de las víctimas por parte de la Policía Municipal de Zapopan, el Ministerio Público inició las labores de investigación que permitieron solicitar y cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Arquímedes “N” en días recientes", indicó la Fiscalía.

En la audiencia ante la autoridad jurisdiccional el imputado fue vinculado a proceso por los delitos de parricidio, homicidio calificado en su modalidad de premeditación y delitos vinculados con la desaparición de personas.

En contra del detenido se ordenó prisión preventiva oficiosa de un año, además de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.