Desplegará Guadalajara más de 70 pipas para abastecer agua en 30 colonias y ocho mercados

El Gobierno de Guadalajara desplegará este martes más de 70 pipas para abastecer de agua a 30 colonias, ocho mercados municipales y distintos puntos estratégicos de la ciudad, como parte de un operativo especial ante los problemas de suministro que enfrenta la población.

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, anunció que una de las intervenciones prioritarias será en Miravalle, donde las características de las unidades habitacionales representan un reto para la distribución del líquido, debido a que algunos edificios no cuentan con cisternas ni tinacos para almacenarlo.

Para atender esta situación, el municipio utilizará unidades del cuerpo de Bomberos, cuyas mangueras tienen la presión necesaria para llenar los tinacos ubicados en las partes altas de los edificios. También colocará tinacos en puntos estratégicos para facilitar el acceso a personas adultas mayores y habilitará cisternas comunitarias en la zona de Fovissste Miravalle.

“Hay un operativo especial en Miravalle. Tenemos un reto aquí porque tenemos muchas unidades habitacionales, pero en equipo sacaremos el trabajo adelante”, señaló la alcaldesa.

Las más de 70 pipas atenderán las colonias Analco, La Divina Providencia, La Esperanza, Beatriz Hernández, El Zalate, Universitaria, General Real, Santa María, El Mirador, Miguel Hidalgo, Lomas del Paradero, Quinta Velarde, Olímpica, Ampliación Provincia, Del Fresno primera y segunda sección, El Rocío, Vicente Guerrero, Vistas del Sur, Villa Hermosa, Polanquito, Lomas de San Eugenio, Miravalle sexta sección, La Monumental, Francisco Villa, Guadalajara Oriente, Independencia, San Vicente, Jardines del Sur y Tulipanes.

El operativo también contempla el abastecimiento en ocho mercados municipales: Belisario Domínguez, Juan Álvarez, Sebastián Allende, Villa Mariano Escobedo, Herrera y Cairo, Rancho Blanco, Beatriz Hernández y Abastos, donde se habilitarán dos puntos de distribución.

A estas acciones se sumará la atención diaria al Rastro Municipal, las unidades de Cruz Verde Ignacio Allende y Mario Rivas Souza, así como a equipamientos municipales considerados estratégicos.

Delgadillo recordó que el Gobierno de Jalisco mantiene un despliegue de más de 20 pipas para abastecer hospitales, escuelas y otros puntos estratégicos y emergentes de la ciudad.

Hasta el lunes 9 de noviembre, el Gobierno de Guadalajara había entregado más de 14 millones de litros de agua, equivalentes aproximadamente a mil 400 viajes de pipas con capacidad de 10 mil litros.

En materia de almacenamiento, el municipio cuenta con 23 cisternas comunitarias en funcionamiento. Durante el lunes se instalaron cuatro más, dos en El Zalate y dos en Villa Hermosa, mientras que para este martes se prevé colocar otras cuatro.

La presidenta municipal explicó que la distribución de las unidades se organiza a partir de los reportes ciudadanos y los recorridos de verificación que realiza diariamente el personal del Ayuntamiento para identificar las necesidades de cada colonia.

“Desde Guadalajara estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder apoyar a sus familias, para poder apoyar a quienes más necesitan el acompañamiento”, afirmó.

Finalmente, el Gobierno municipal pidió a la población consultar diariamente el calendario de rotación de agua limpia del SIAPA y utilizar el SIAPA Bot, a través del número 33 5164 4440, para realizar reportes y solicitudes de abastecimiento.