Mamá y padrastro de niño de 2 años, detenidos como sospechosos de matarlo a martillazos y enterrarlo

La madre y el padrastro habrían matado con un martillo al pequeño y lo enterraron en forma clandestina

La madre y el padrastro de un niño de 2 años 4 meses fueron detenidos por la Fiscalía del Estado, y vinculados a proceso, debido a que se sospecha que lo mataron a golpes de martillo y lo enterraron en forma clandestina.

Fátima “N” y José “N” ya fueron vinculados a proceso por un juez y afrontarán prisión preventiva oficiosa por los cargos de parricidio, homicidio calificado y desaparición cometida por particulares, graves delitos que de comprobarse habrán de merecer una condena por varios años de cárcel.

El Ministerio Público conoció del caso cuando el abuelo del infante acudió a denunciar que por varias semanas dejó de saber el paradero de su pequeño nieto.

Según dijo, al preguntarle a Fátima “N” y a José “N”, sobre el niño, éstos le argumentaron que había muerto de manera accidental al intoxicarse con raticida y que ambos decidieron inhumarlo en un predio cercano a la Colonia Valle de los Molinos, en el municipio de Zapopan.

De inmediato iniciaron las investigaciones y personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas acudió al lugar señalado, en donde en efecto se localizó enterrado el cadáver del menor, con cerca de tres meses de descomposición.

En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses los peritos dictaminaron que la causa de muerte del niño fue un traumatismo craneofacial, además de que presentaba lesiones en el rostro y extremidades.

La Fiscalía localizó en casa de los detenidos el arma homicida

El médico forense que analizó el cuerpo del pequeño no localizó en él sustancias tóxicas que pudieran señalar algún envenenamiento accidental o intencional.

Dentro de las indagatorias, se obtuvo una orden de cateo que fue desahogada en el domicilio de la madre y el padrastro, en donde fueron hallados varios indicios.

La Fiscalía dijo que el domicilio estaba en condiciones insalubres y que ahí se localizó un martillo con el que presuntamente fue asesinado el niño víctima.

🚔 Vinculan a proceso a madre y padrastro por la muerte de un niño.



📍 El caso inició luego de que el abuelo del menor denunciara que no tenía información sobre su paradero. La madre y el padrastro señalaron que el niño había muerto por una supuesta intoxicación. (1-3) pic.twitter.com/G6a4NXH8A8 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 9, 2026

Con las pruebas, se tramitó una orden de aprehensión en contra de Fátima “N”, madre del niño, por parricidio, mientras que a José “N”, el padrastro, le resultó presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado; aparte, ambos también fueron imputados por desaparición cometida por particulares.

Los indicios recabados por el Ministerio Público fueron suficientes para que un juzgado dictara su vinculación a proceso por los delitos señalados y deben permanecer en prisión preventiva oficiosa por un año, en tanto avanza el caso hacia una sentencia.