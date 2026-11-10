Detenida, mujer por prostituir a su hija menor; también cayó el padrastro

Imputados por prostituir a una adolescente

Por el probable delito de trata de personas en la modalidad de prostitución, en agravio de una adolescente, la Fiscalía del Estado atrapó a una mujer, madre de la víctima, y al padrastro cómplice en los hechos.

Blanca Estela “N” y Felipe “N” fueron capturados por Policías de Investigación en la Colonia Arenales Tapatíos con base en un mandato judicial vigente en su contra.

Según se informó, la víctima menor de edad sufría la exigencia por parte de su progenitora y del hombre con el que ésta vive, de mantener relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero, además de agresiones físicas y amenazas si se negaba a tales actos.

En la denuncia que recibió el Ministerio Público especializado en este tipo de hechos, se indica que la adolescente fue trasladada a un inmueble por lo menos en dos ocasiones para la consumación de abusos sexuales en su contra por parte de un masculino.

Debido a ello, la muchacha afectada escapó del hogar y se escondió durante varios días, hasta que fue localizada y entregada a las autoridades correspondientes, ante las que delató a su madre y su padrastro por los actos a la que era obligada e incluso presentaba lesiones en su cuerpo, que al parecer le eran inferidas por los ahora detenidos.

En las investigaciones que llevó la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, se identificó una vivienda de la Colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, como uno de los sitios de la agresión, cuya última fecha de registro de los hechos fue el pasado 3 de enero.

Tras la captura de la pareja presunta responsable, que fue recluida en el centro penitenciario de Puente Grande, un juez de control emitió el auto de vinculación a proceso en contra de los imputados.

Además se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año y seis meses para la investigación complementaria.