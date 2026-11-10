Grave desabasto de 40% de medicinas que debe enviar el gobierno federal a Jalisco, advierte diputada

Mónica Magaña, durante la entrevista en el Congreso local.

Datos al cierre del mes de octubre confirman un desbasto de 40% de medicinas que debe enviar el gobierno federal a Jalisco, informó la diputada de MC, Mónica Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Salud, quien precisó que la cifra se la dieron a conocer los Hospitales Civiles.

La falta de medicinas incluye a clínicas y hospitales del IMSS, donde los trabajadores de base, incluidos enfermeras y médicos han realizado manifestaciones en la capital jalisciense para poner en evidencia el problema de la falta de insumos.

Ante la escasez de medicinas en el IMSS, ha aumentado el número de familias y de personas que han solicitado atención para atender casos de cáncer, pese a estar afiliadas al Seguro Social.

“Hasta el último reporte que recibimos de los Hospitales Civiles nos anunciaban que hasta 60% de medicamentos había llegado en octubre. Ese fue un reporte del mes pasado. ¿Cuál es nuestra alarma? Que no pueden faltar cuatro de cada diez medicamentos, porque tú eres una persona con diabetes y requieres insulina, además de atención médica. Necesitas una insulina rápida y una insulina basal y llegas y no hay ninguna de las insulinas, cuanto tú te tienes que inyectar seis veces al día”, refirió la entrevistada.

Esta es la realidad que millones de mexicanos hoy viven. “¿Cuál es el reflejo que tenemos hoy en el sistema de salud del estado? Que cada mes rompemos récord de familias con IMSS que quieren ser atendidas por el sistema estatal, que quieren entrar al programa de cáncer infantil, de daño renal, de autismo y de cáncer”, precisó Magaña Mendoza.

Quienes más padecen la falta de medicinas son los pacientes de cáncer y de diabetes.

El gobierno de Jalisco ha hecho una gran inversión en la compra de medicinas, sin embargo, el problema es grave, ya que se pone en riesgo la salud de miles de personas.

“No solamente es que no envían los medicamentos, sino que no permiten que las entidades locales las adquieran. El estado incluso lo que ha hecho es que, a través de las asociaciones civiles de cáncer, de daño renal, de diabetes tipo 1 adquiere y apoya a ciertas familias, pero esto es insostenible”, puntualizó.

El Instituto de Cancerología también reportaba el mismo problema, por lo menos faltaban entre tres y cuatro medicamentos para tratamientos completos, dijo. “Cuando llega una persona con cáncer de páncreas, tú no le puedes decir de diez medicamentos solo le voy a dar seis, porque eso se traduce inmediata y lamentablemente en que su lucha contra el cáncer es muy probable que se pierda”, dijo.

El próximo martes, la legisladora Mónica Magaña, con el respaldo de la bancada de MC, hará un exhorto desde el Congreso de Jalisco para que se resuelva el desabasto de medicinas.

En 2024, el IMSS dejó 4.5 millones de recetas en el país. La cifra se refiere a las quejas que realizan los pacientes, sin embargo, la realidad supera ese dato, dijo la diputada. desabasto de 40% de medicinas del gobierno federal a Jalisco