Refuerza Jalisco vigilancia ambiental con 596 inspecciones y una garantía de 341 mdp

La vigilancia ambiental en Jalisco se reforzó durante 2026 con 596 visitas de inspección, la atención de 253 denuncias ciudadanas y 233 clausuras temporales a establecimientos y sitios donde se detectaron posibles afectaciones al entorno, informó la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA).

Entre los resultados destaca el Acuerdo Reparatorio firmado con la empresa Caabsa Eagle Guadalajara, para atender y reparar integralmente el daño ambiental ocasionado por la operación deficiente de los rellenos sanitarios Los Laureles y Coyula-Matatlán, ubicados en Tonalá. Como garantía de cumplimiento, la compañía presentó una fianza por 341 millones de pesos, considerada un instrumento sin precedente por la magnitud del monto respaldado.

En materia de inspección y vigilancia, la dependencia también instauró 359 procedimientos administrativos contra fuentes fijas que presentaban presuntas irregularidades. Estas acciones buscan que los establecimientos se regularicen, cumplan con las medidas de seguridad y corrección correspondientes y, en su caso, reciban las sanciones establecidas en la legislación ambiental.

La supervisión también alcanzó sitios de disposición final de residuos en Tepatitlán de Morelos, Mixtlán y Tlajomulco de Zúñiga, particularmente en el espacio conocido como La Cajilota, donde se iniciaron procedimientos administrativos.

Entre las intervenciones destaca la clausura total temporal de un predio en Zapopan, cercano a Technology Park Guadalajara y al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), por la disposición irregular de residuos de manejo especial y la falta de autorización en materia de impacto ambiental. En una acción posterior, la PROEPA participó en un operativo de seguimiento con la Fiscalía del Estado y el Gobierno municipal, que derivó en la detención de personas relacionadas con la operación del sitio.

En Ayotlán también fue clausurada totalmente una empresa dedicada al coprocesamiento de bagazo y vinazas, luego de que el manejo inadecuado de estos residuos ocasionara un derrame sobre la carretera. Para contener la afectación se colocaron barreras de material geológico y se retiraron las vinazas, con el objetivo de evitar que alcanzaran una presa cercana. Además, se instruyeron medidas para oxigenar el cuerpo de agua y proteger a la fauna acuática, mientras avanza el procedimiento administrativo sancionador.

A la par de las acciones de vigilancia, la dependencia impulsó capacitación para los sectores agropecuario, porcícola, avícola, bovino, industrial y tequilero, con el propósito de facilitar la regularización de establecimientos y prevenir nuevas afectaciones.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y las Juntas Intermunicipales, se capacitó a gobiernos municipales para fortalecer sus facultades de inspección y vigilancia.

Con estas acciones, la estrategia ambiental estatal combina supervisión, procedimientos sancionadores, atención de emergencias y mecanismos de reparación del daño, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la normativa y proteger los recursos naturales de Jalisco.