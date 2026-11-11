Entrega Zapopan 17 millones de litros de agua en 211 colonias afectadas por desabasto

El Gobierno de Zapopan ha distribuido cerca de 17 millones de litros de agua potable en las 211 colonias identificadas con problemas de suministro, mediante un operativo emergente que opera con 32 pipas y recorridos organizados en ocho polígonos.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Mario Alberto Espinosa Ceballos, informó que al corte del 11 de noviembre, después de dos semanas de trabajo, la jornada más reciente alcanzó la entrega de un millón 190 mil litros, cerca de la meta diaria de un millón 200 mil.

El funcionario aseguró que prácticamente todas las colonias identificadas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) han recibido atención, aunque reconoció que existen rezagos que buscan cubrir con la reorganización de recorridos.

“Tenemos 32 pipas que están abasteciendo diariamente en estos polígonos, las mismas abastecen los polígonos y esta estrategia nos permite incrementar cobertura y también atender los rezagos que pudiéramos haber tenido con los vecinos días antes”, señaló.

La distribución se organiza con un polígono por día, aunque las condiciones geográficas y la extensión de algunas zonas obligan a prolongar los recorridos durante dos jornadas.

Entre los sectores prioritarios están Santa Ana Tepetitlán y Miramar, además de otras colonias elevadas donde la presión de la red hidráulica dificulta la recuperación del servicio.

Para el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre se contemplaron recorridos en Santa Ana Tepetitlán y sectores de mayor altura. El municipio también mantiene la instalación y abastecimiento de cisternas comunitarias para apoyar a las viviendas que no cuentan con suficiente capacidad de almacenamiento.

Las pipas trabajan de las 9:00 a las 21:00 horas, con posibilidad de extender el servicio por la tarde para atender a quienes regresan de sus actividades laborales.

Espinosa Ceballos pidió a las familias mantener preparados sus depósitos y cisternas conforme al calendario de atención, así como evitar que menores de edad y mascotas se acerquen a los puntos de descarga.

Protección Civil y Bomberos trabaja en coordinación con Cercanía Ciudadana, Desarrollo Económico, Gestión Integral del Agua y otras dependencias para identificar necesidades y ajustar los recorridos.

El coordinador explicó que los reportes de la población permiten detectar puntos donde todavía no llega el agua, pero también se realizan recorridos de evaluación para localizar zonas con problemas de abastecimiento que no han sido reportados.

El municipio continuará con el operativo y la difusión del calendario por polígonos para informar a las familias sobre los días de distribución.