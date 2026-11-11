Denunciará Mariana Fernández uso de camión de bomberos por diputadas de MC para repartir agua

La regidora de Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, anunció que presentará denuncias ante los órganos de control del Ayuntamiento y del Congreso de Jalisco para que se investigue el uso de un camión de bomberos municipal por parte de dos diputadas de Movimiento Ciudadano durante una jornada de entrega de apoyos.

En un video difundido en sus redes sociales, la edil de Morena cuestionó que las legisladoras participaran en la distribución de tinacos, pastillas de cloro y agua mediante pipas, actividades que, sostuvo, corresponden a los programas sociales del Gobierno municipal.

Fernández Ramírez pidió que se explique bajo qué autorización las diputadas utilizaron un vehículo oficial y participaron directamente en la entrega de apoyos.

“Una cosa es invitar a legisladores a eventos públicos o protocolarios y otra muy distinta es permitirles encabezar la distribución de estos apoyos”, señaló.

La regidora también cuestionó las condiciones en las que se utilizó la unidad de bomberos y consideró que el episodio debe ser aclarado por las autoridades municipales, además de establecer si existe alguna responsabilidad administrativa.

A su juicio, lo ocurrido refleja una forma de hacer política que privilegia la exposición en redes sociales sobre la atención de las necesidades ciudadanas.

“La crisis del agua que enfrentan miles de tapatías y tapatíos no es un espectáculo ni debe utilizarse como plataforma de promoción política”, expresó.

La denuncia buscará que las instancias de control revisen el uso del transporte oficial y determinen si la participación de las legisladoras en la entrega de apoyos se ajustó a las disposiciones aplicables.