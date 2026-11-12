Jalisco concluye primera etapa de su Índice de Pobreza Energética

Jalisco concluyó la etapa cuantitativa del Índice de Pobreza Energética, una herramienta que permitirá identificar las zonas de la entidad con mayores carencias en el acceso y consumo de energía, así como orientar programas públicos de apoyo a los hogares que enfrentan estas condiciones.

Durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso estatal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), Manuel Herrera Vega, informó que el proyecto se desarrolla en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Universidad de Guadalajara (UdeG), y aseguró que se trata del primer índice de este tipo en México.

El funcionario explicó que todavía está pendiente la etapa cualitativa, que permitirá conocer cómo afectan las carencias energéticas a las familias en su vida cotidiana. Una vez integrados ambos componentes, se elaborará un mapa para localizar las necesidades y definir hacia dónde deberán dirigirse los programas de atención.

Durante la comparecencia ante la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, presidida por Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, legisladoras y legisladores plantearon destinar recursos públicos para facilitar a los hogares con mayores carencias la adquisición de paneles solares y calentadores solares de agua.

En materia de infraestructura, Herrera Vega informó que la dependencia atendió 70 municipios y concluyó 60 diagnósticos de consumo eléctrico. Estos estudios permiten identificar instalaciones públicas donde sería conveniente incorporar paneles solares, además de detectar oportunidades para reducir el gasto de electricidad asociado al bombeo de agua.

El secretario señaló que Jalisco es el tercer consumidor de electricidad del país y que, de acuerdo con un estudio de demanda incremental, la entidad requiere cuatro mil megawatts adicionales para atender sus necesidades energéticas.

Para ampliar la oferta, reportó que existen alrededor de mil megawatts en proyectos solares cuya entrada en operación permitiría triplicar la capacidad fotovoltaica estatal. También indicó que ya se cuenta con presupuesto aprobado para realizar obras en las redes de transmisión eléctrica.

Herrera Vega agregó que, al cierre del primer semestre de 2026, Jalisco mantenía el liderazgo nacional en generación distribuida.

Asimismo, anunció que el Plan de Desarrollo Energético se presentará el próximo 3 de diciembre durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entre sus objetivos está que la entidad genere al menos la misma cantidad de electricidad que consume y que un mínimo de 60 por ciento de esa producción provenga de fuentes renovables o limpias.

Sobre la central de ciclo combinado de 500 megawatts que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta construir en Acatlán de Juárez, el titular de la SEDES explicó que el Gobierno de Jalisco solicitó que opere exclusivamente con agua de reúso. Según informó, la Comisión Estatal del Agua (CEA) dictaminó que existe disponibilidad suficiente de este recurso y que el volumen de agua tratada duplica las necesidades del proyecto.

Entre otros asuntos abordados durante la glosa, Herrera Vega mencionó que la Secretaría acompañó a la empresa BRIMEX en la obtención del permiso para comercializar biometano, con lo que se convirtió, de acuerdo con el funcionario, en la primera compañía del país en conseguirlo.

También se planteó la posibilidad de generar energía a partir de residuos en Tepatitlán mediante un proceso de termovalorización, mientras que la dependencia trabaja en una propuesta de regulación para que los centros de datos interesados en instalarse en Jalisco generen su propia electricidad.