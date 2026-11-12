Zapopan distribuye 17 millones de litros de agua en 211 colonias

El Gobierno de Zapopan ha distribuido cerca de 17 millones de litros de agua potable en 211 colonias afectadas por la interrupción parcial del suministro, mediante un operativo emergente que mantiene en funcionamiento 32 pipas y prioriza las zonas elevadas donde las dificultades de presión hidráulica complican la recuperación del servicio.

Al último corte del 11 de noviembre, el municipio reportó que durante la jornada más reciente entregó un millón 190 mil litros, cantidad cercana a la meta operativa de un millón 200 mil litros diarios.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, explicó que las colonias identificadas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) fueron distribuidas en ocho polígonos para organizar los recorridos, ampliar la cobertura y atender los sectores donde persiste el desabasto.

“Tenemos las 211 colonias que señaló el polígono del SIAPA con respecto a la carencia de agua, están siendo atendidas prácticamente en su totalidad. Las dividimos en ocho polígonos en los cuales desarrollamos la estrategia de distribución por día”, señaló.

La estrategia contempla atender un polígono por jornada; sin embargo, en sectores con mayor extensión o dificultades topográficas, los recorridos pueden prolongarse hasta dos días. Entre las zonas que reciben atención prioritaria están Santa Ana Tepetitlán y Miramar, donde la ubicación geográfica dificulta el restablecimiento del servicio.

Espinosa Ceballos indicó que la recuperación parcial del suministro en algunas colonias permite redirigir las unidades hacia los puntos con mayores necesidades y atender reportes vecinales que permanecían pendientes.

Para este miércoles se programó la distribución en Santa Ana Tepetitlán y otros sectores elevados, con continuidad de los recorridos durante el jueves. Además, el municipio mantiene la instalación y abastecimiento de cisternas comunitarias para apoyar a las viviendas que no cuentan con suficiente capacidad de almacenamiento.

El operativo funciona de las 9:00 a las 21:00 horas, aunque los horarios pueden extenderse dependiendo de las necesidades de cada zona. El coordinador pidió a las familias mantener preparados sus depósitos y cisternas durante los días programados y evitar que menores de edad y mascotas se acerquen a los puntos de descarga.

Por otra parte, el municipio mantiene la coordinación entre Protección Civil y Bomberos, Cercanía Ciudadana, Desarrollo Económico, Gestión Integral del Agua y otras dependencias para identificar las necesidades de abastecimiento y ajustar los recorridos.

El funcionario destacó que los reportes ciudadanos han permitido localizar sectores donde todavía no llega el agua, incluso en zonas donde no se habían registrado solicitudes formales de apoyo.

El Gobierno de Zapopan continuará con la distribución mediante pipas y la difusión del calendario de atención por polígonos, con el propósito de que las familias conozcan los días previstos para recibir el suministro.