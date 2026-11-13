Zapopan inaugura unidad deportiva Fovissste tras inversión de 2.6 millones de pesos

Con una inversión de 2.6 millones de pesos, el Gobierno de Zapopan inauguró la renovada Unidad Deportiva Fovissste, ubicada en la colonia del mismo nombre, donde se realizaron trabajos de rehabilitación en una superficie de 3 mil 256 metros cuadrados.

A través del Consejo Municipal del Deporte (Comude), el municipio intervino las canchas deportivas, los juegos infantiles, el mobiliario urbano, el muro perimetral y la caseta de vigilancia, con el propósito de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la convivencia de las familias.

Durante la inauguración, la coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, señaló que estas acciones forman parte de un programa de recuperación de espacios públicos que comenzó en 2015, ante las condiciones de abandono en las que se encontraban algunas unidades deportivas.

La funcionaria destacó que el objetivo de las inversiones es que se traduzcan en espacios donde niñas, niños y personas adultas puedan realizar actividades físicas y recreativas, además de fortalecer la convivencia entre vecinos.

Por su parte, la directora del Comude Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, explicó que las intervenciones también buscan avanzar en la certificación de las unidades deportivas, para garantizar condiciones de seguridad, atención de primeros auxilios e instalaciones adecuadas.

Destacó que la unidad Fovissste se ha caracterizado por la práctica del baloncesto y ha sido sede de la formación de atletas, por lo que señaló la importancia de conservar este espacio y fomentar la continuidad de las actividades deportivas.

En tanto, Priscila Yaret Oliva Plascencia, responsable regional de la Estrategia de Entornos y Comunidades Saludables de la Región Sanitaria X Centro-Zapopan, informó que 42 unidades deportivas han sido certificadas hasta el momento. Estos espacios deben cumplir criterios de inclusión, seguridad, infraestructura, limpieza, mantenimiento y manejo adecuado de residuos.

La entrega de la unidad Fovissste forma parte del programa municipal de rehabilitación de infraestructura deportiva, que tiene como objetivo alcanzar 91 unidades intervenidas, mediante acciones para ampliar el acceso de la población a espacios públicos destinados al ejercicio y la recreación.

El municipio también mantiene una estrategia de certificación de entornos saludables. De acuerdo con la información proporcionada, actualmente cuenta con 34 espacios certificados y continúa trabajando para mejorar las condiciones de estos lugares.