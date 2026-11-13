El secretario de Cultura comparecerá ante diputados el 24 de noviembre

El diputado Tonatiuh Bravo asumió la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado.

La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso del Estado, que desde este viernes preside el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, aprobó el acuerdo legislativo para citar a comparecer al titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Luis Gerardo Ascencio Rubio, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno del mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro.

La comparecencia se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Salón Legisladoras Jaliscienses.

El funcionario estatal deberá acudir personalmente para informar y responder los cuestionamientos de los legisladores sobre las acciones y resultados de la dependencia a su cargo.

Un tema que seguramente abordarán los legisladores es la reciente censura de la obra de teatro “Jesús lloró por última vez en un muro de concreto”, ante la presión que ejerció el Frente Nacional por la Familia.

Por esta decisión, un grupo de 100 integrantes de la comunidad artística de Guadalajara se manifestó este jueves frente al edificio Arroniz, para expresar su rechazo a tal cancelación y ahí exigieron garantías para que se respete la libertad de expresión

En la misma sesión de la Comisión, el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Velázquez González, le tomó la protesta de ley como presidente temporal de esta instancia legislativa al diputado Tonatiuh Bravo Padilla.