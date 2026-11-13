Localizan en Nayarit a mujer reportada como desaparecida en Guadalajara

Una mujer identificada como Yessica, quien contaba con un reporte de desaparición en Guadalajara desde el 15 de julio de 2025, fue localizada en Tepic, Nayarit, mediante la coordinación entre las comisiones de búsqueda de ambas entidades.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), la mujer fue vista por última vez en la colonia Americana, en Guadalajara, y habría permanecido en la capital nayarita en situación de vulnerabilidad.

Su localización ocurrió luego de que una persona la auxiliara y la trasladara a un albergue, donde se identificó que contaba con un reporte de búsqueda vigente.

Tras conocer su identidad, autoridades de Nayarit establecieron comunicación con la COBUPEJ para confirmar el hallazgo y coordinar su regreso a Jalisco.

Personal de la comisión jalisciense realizó los procedimientos para garantizar un traslado seguro y brindar acompañamiento durante el trayecto. A su llegada, Yessica recibió atención integral, incluido apoyo psicosocial y acciones para salvaguardar su bienestar físico y emocional.

La intervención también permitió facilitar su reunificación familiar, como parte de las acciones de restitución de derechos y restablecimiento de vínculos familiares.