Operativo con mil agentes de Policía de Jalisco para salvaguardar el Buen Fin

Mil agentes estatales participarán en operativo del Buen Fin

La Secretaría de Seguridad Jalisco anunció que desplegará un operativo con más de mil elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana y Policía Vial para mantener la vigilancia durante “El Buen Fin 2026”.

La corporación estatal dijo que sus agentes mantendrán presencia en las principales zonas comerciales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

“El operativo será implementado desde las primeras horas del viernes hasta el martes 17, periodo oficial en que comprenderá esta campaña comercial”, indicó la Secretaría.

Operativo del Buen Fin

Explicó que se contemplan recorridos de vigilancia y presencia policial en centros y corredores de negocios y gastronómicos, así como en zonas de alta actividad y flujo de compradores, incluidas las de las calles Obregón, Medrano y el Barrio de San Juan de Dios.

Resaltó que los elementos de la Policía Vial apoyarán en la regulación del tránsito para facilitar la movilidad de compradores y automovilistas.

La Secretaría de Seguridad recomienda evitar, en la medida de lo posible, portar grandes cantidades de efectivo y privilegiar el uso de tarjetas bancarias.

También se recomienda acudir acompañados al retirar dinero, evitar hacerlo en lugares poco concurridos o desconocidos y no utilizar cajeros automáticos para retirar cantidades elevadas.